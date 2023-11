"Tenho paixão em preservar monumentos históricos. Uma cidade que não preserva seu patrimônio é uma cidade sem alma." Assim, encantado por história e patrimônio, Jorge Rebelo Almeida, presidente e fundador da rede de hotéis Vila Galé, fala com o orgulho de abrir em terras brasileiras o primeiro resort de campo, justamente em Minas Gerais – o Vila Galé Collection Ouro Preto –, no icônico Colégio Dom Bosco, em Cachoeira do Campo, o distrito mais populoso da cidade histórica mineira. Em visita ao jornal Estado de Minas, Jorge Rebelo falou dos investimentos, geração de empregos, ampliação da oferta de quartos e da possibilidade de um segundo resort do grupo português em Brumadinho. As tratativas com a prefeitura ocorrem nesta quarta-feira (29/11).



Em 18 de maio deste ano, deu início ao projeto de salvar o suntuoso prédio do antigo quartel e Colégio Dom Bosco, do século 18, tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. Abandonado por anos, a gigantesca construção, finalmente, teve um final feliz: naquele dia foi confirmada a assinatura entre a prefeitura de Ouro Preto, o governo mineiro e o grupo português Vila Galé para transformar o local no primeiro hotel-charme de campo com a bandeira internacional, em Minas.

Passados seis meses, os números apresentados na época não são mais os mesmos. De acordo com Jorge Rebelo, após estudos de viabilidade do local, fez-se necessário mudar o projeto e, com isso, mais investimentos. "É um prédio histórico para Minas e para o Brasil. Lá foi onde surgiu a primeira cavalaria e a primeira polícia militar do Brasil. Posteriormente, um internato no comando dos padres Salesianos. Dos R$ 80 milhões iniciais, agora chegamos em R$ 120 milhões. Vamos ampliar de 187 para 297 quartos. Além de um centro de convenções para grandes eventos”, observa.



Há vagas

Jorge Rebelo Almeida, presidente do Vila Galé, anuncia ampliação dos investimentos na ordem de 120 milhões no primeiro resort de campo, em Ouro Preto Carlos Altman/EM

Com inauguração programada para dezembro de 2024, o Vila Galé já movimenta o distrito de Ouro Preto. Nesta terça-feira, Jorge Rebelo vai divulgar a abertura do processo para contratar 120 profissionais interessados em trabalhar no resort de campo: “Quero dar oportunidades aos moradores da região, principalmente os mais jovens. Quero capacitar quem nunca trabalhou com hotelaria. O Vila Galé Ouro Preto não será apenas um resort. Será um centro de lazer e cultura e queremos que nossos colaboradores estejam preparados para mostrar a importância histórica do local aos hóspedes. Espero contar com a ajuda do governo de Minas e da Prefeitura de Ouro na seleção dos candidatos”.



Experiências



Também nesta terça, o grupo português vai apresentar dois quartos-modelos aos convidados e o detalhamento do projeto de restauração. No planejamento, o Collection Ouro Preto terá dois restaurantes, dois bares e sete salas de eventos. Será apresentado também o local das piscinas, um parque aquático infantil e a área reservada ao spa satsanga. De acordo com o presidente, o hotel de campo será voltado para a família: “Queremos que as crianças visitem o local e desfrutem de toda infraestrutura. Recentemente, inauguramos em Beja, na região do Algarve, em Portugal, o Clube Nep kids e queremos trazer o conceito de um parque dedicado às crianças em Ouro Preto".



Jorge Rabelo destaca experiências turísticas que serão oferecidas aos hóspedes. Com mais de 195 hectares de área, o resort de campo vai introduzir o plantio de dois produtos comuns nas terras altas portuguesas – o vinho e o azeite. “Queremos que os hóspedes conheçam os olivais e os vinhedos que teremos aqui. Além de desfrutar as jabuticabas, um produto que o europeu desconhece e aqui existe em larga escala”, observa Jorge Rebelo.



Brumadinho



O presidente do Vila Galé está na expectativa da reunião marcada para esta quarta-feira, com a Prefeitura de Brumadinho. Jorge Rabelo lembra que, no final de 2022, chegou a fazer uma proposta ao Instituto Inhotim para instalar um resort dentro do maior museu a céu aberto da América Latina. “É um lugar cultural incrível, fiz a proposta de abrir um resort lá dentro de Inhotim. Infelizmente não deu certo. Recebi da prefeitura da cidade o interesse em liberar um terreno ao lado do instituto cultural. Na reunião de quarta-feira já teremos uma resposta. Já me sinto um mineiro, temos muito em comum: história, cultura, língua e gastronomia. Minas me encanta”, finaliza.