“Quero interligar o século 18, com o patrimônio histórico de Ouro Preto, com o século 21, com as encantadoras obras de arte contemporâneas de Inhotim, em Brumadinho. São dois destinos que me encantei ao visitar Minas. Um estado com muita história e arte”. O que era apenas um sonho, no final de 2022, torna-se uma realidade para Jorge Rebelo Almeida, presidente e fundador do Vila Galé. No ano passado, o empresário português chegou a fazer uma proposta ao Instituto Inhotim para instalar um resort dentro do maior museu a céu aberto da América Latina. “É um lugar cultural incrível, fiz a proposta de abrir um resort lá dentro de Inhotim. Infelizmente não deu certo”.

Nesta quarta-feira, Jorge Rebelo recebeu da prefeitura da cidade a oferta de um terreno próximo ao instituto cultural. A divulgação da notícia ocorre um dia após o presidente do grupo de resorts divulgar os investimentos na casa de R$120 milhões no Vila Galé Collection Ouro Preto.

Vista espetacular

De acordo com Alcimar Barcelos, secretário de governo de Brumadinho, foram apresentados ao presidente da Vila Galé quatro terrenos na cidade e ele se interessou por um que está localizado a 4 quilômetros de Inhotim. “Jorge Rebelo se encantou com o local. O terreno tem 10 hectares, que fica no alto do morro e com muito verde ao redor, tem vista espetacular. Lá do alto tem visão da Serra da Moeda, da cidade e vista para o lago da represa do Rio Manso. Tanto que a proposta dele é construir todos os 200 quartos do novo resort de campo de frente para o lago”, comenta. A visita ao terreno escolhido contou com a presença da Bárbara Barros Botega e Ana Amélia, da agência governamental Invest Minas.

De acordo com o secretário, conhecido como Cid, a prefeitura tem interesse em comprar o terreno que pertence ao empresário Bernardo Paz, o mesmo do Inhotim, e fazer a doação para o grupo Vila Galé: “nós temos um problema sério na cidade que é a oferta hoteleira. A vinda do Vila Galé para Brumadinho é o nosso sonho. O resort vai alavancar a permanência dos turistas na cidade e estourar o turismo na região”.

Acesso

Duas notícias vão agradar que pensa em visitar Brumadinho nos próximos meses e anos. Primeiramente, é a duplicação de uma rodovia que sai de Betim até a cidade mineira. A outra é a possibilidade da construção do aeroporto de Betim, que será construído em uma parceria público-privada que está com estudos bem adiantados.” O novo aeroporto ficará apenas 15 quilômetros de Brumadinho. Será uma boa alternativa para os turistas que vierem visitar Inhotim, e futuramente o Vila Galé, sem precisar pousar em Confins”, finaliza.



Ressurreição em Ouro Preto



Sai o branco e azul e entram tonalidades de cinza na fachada do antigo Colégio Dom Bosco. Grupo Vila Galé já dá nova cara ao prédio histórico de Ouro Preto Carlos Altman/em

Quem passa por debaixo do Brasão das Armas de Portugal – obra talhada em pedra pelo mestre Aleijadinho, em 1779, na porta de entrada de um prédio icônico em Minas Gerais –, sabe que o local tem muita história para contar. Lá dentro, no átrio interno, bem ao centro do jardim, a imagem de Nossa Senhora Auxiliadora, também conhecida como “Virgem de Dom Bosco”, recebe os visitantes. Com arquitetura diferenciada por corredores de arcos e muito verde, esse lugar de aconchego, terá um novo destino e um novo recomeço. Passará a ter, ainda mais, a alma, o estilo e a essência de Portugal em Ouro Preto.

A gigantesca construção às margens da BR-356, em Cachoeira do Campo, distrito de Ouro Preto, desponta na paisagem de montanhas. Quem já visitou as históricas cidades do Circuito do Ouro, certamente, já se perguntou: que seria esse prédio? O local,tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG), em 2014, foi a sede do primeiro Regimento de Cavalaria da Colônia. Justamente nesse quartel foi onde Joaquim José da Silva Xavier,o Tiradentes, serviu. De 1897 a 1997 ali funcionou o Colégio Dom Bosco, mantido pelos padres Salesianos. Lá, também foi onde os imperadores dom Pedro I e II ficaram hospedados, em suas visitas à Minas, no século 19.

Na tarde de ontem (28/11), Jorge Rebelo Almeida, presidente e fundador do Vila Galé, retornou a Ouro Preto para apresentar o andamento das obras, iniciadas em maio deste ano. O empresário português divulgou investimento de R$120 milhões, e anunciou o processo seletivo de 120 colaboradores permanentes diretos e a abertura de 600 postos de trabalho indiretos. A edificação será restaurada e fará parte da linha Collection, composta por hotéis boutique, que dão ênfase à exclusividade, à cultura e à arte.

Jorge Rebelo apresenta, em primeira-mão, o quarto-modelo do Vila Galé Collection Ouro Preto ao secretário de Cultura e Turismo de Minas Leônidas Oliveira Carlos Altman/EM

Emocionado, Jorge Rebelo não esconde a admiração pelo local histórico: “Faremos aqui uma ressurreição. Me impressionou ver a construção em ruínas. Nós temos essa preocupação em preservar, restaurar e manter viva a memória de um lugar. Trabalhar com patrimônio histórico é difícil, é sofrido, mas vale a pena. Eu adoro recuperar o patrimônio e procuramos focar na responsabilidade ambiental e social. Ninguém vai frequentar

um hotel que não se preocupa com esses valores. Vi um milagre acontecer aqui: em 10 dias, dois quartos-modelos foram finalizados e já dá para ter uma noção de como será o Collection, um hotel dedicado à família. Agradeço o convite feito pelo governo de Minas e Prefeitura de Ouro Preto. Nós vamos honrar as tradições de Minas Gerais”, finaliza.

Na coletiva à imprensa, participaram também Angelo Oswaldo, prefeito de Ouro Preto e Leônidas Oliveira, secretário de Cultura e Turismo de Minas Gerais ( Secult). O prefeito da cidade mineira falou da importância da recuperação do prédio e da vinda do Vila Galé para a Minas: "É um dos projetos de hotelaria mais importantes para o Brasil. Recupera um edifício histórico, quem não estava bem conservado, datado de 1770. Cachoeira do Campo tem um clima fantástico, considerado um dos três melhores do Brasil. Patrimônio não algo que deveria ser distante, intocado. Ele pode ser acessível a todos". Já Leônidas Oliveira destaca a atuação do governo do estado, da Invest Minas para agilizar o processo e dar início as obras no local: Para Minas Gerais, que tem 62% dos monumentos históricos do Brasil, o Vila Galé vai atrair mais turistas para o conhecer o patrimônio vivo do nosso estado. Agradeço por acreditar em Minas. Acredito que será o primeiro de uma séries de hotéis internacionais a se instalar em Minas Gerais", finaliza.