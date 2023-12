Uma das piscinas mais lindas do Brasil, o Vila Galé Cumbuco oferece excelência com seus espaços de lazer e entretenimento

Se tudo correr como planejado, daqui a um ano o Vila Galé inaugura o primeiro resort da linha Collection no antigo Colégio Dom Bosco, em Cachoeira do Campo, distrito de Ouro Preto. É um prédio histórico para Minas e para o Brasil. Lá foi onde surgiu a primeira cavalaria e a primeira polícia militar do Brasil. Posteriormente, um internato no comando dos padres Salesianos. Dos R$ 80 milhões iniciais, o valor pode ultrapassar R$ 120 milhões ao final da obra.

Para conhecer de perto o 'padrão Vila Galé' que será implantado em Ouro preto, viajamos até Cumbuco, a 30 quilômetros de Fortaleza,no Ceará, onde vivenciamos a expertise do grupo português quando o assunto é hospedagem, conforto, boa gastronomia e diversão. Entre os atrativos que estarão na histórica cidade mineira, estão: ampla área de lazer, parque aquático para crianças, spa Satsanga, muito verde ao redor. O que difere será na disponibilidade de alimentação. Enquanto os resorts 'pé na areia' do grupo só trabalham com o sistema all inclusive, em Ouro Preto, o hóspede terá a opção de escolher restaurantes na região para degustar o melhor da comida mineira e internacional.



Requinte a beira-mar

Bem perto do Vila Galé Cumbuco, a Lagoa do Cauípe é destino dos amantes do kitsurf Carlos Altman/EM







Os bons ventos vão te levar até o Ceará, onde impera o sol e calor o ano inteiro. Localizada a 30 quilômetros da capital Fortaleza, a Praia de Cumbuco, no município de Caucaia, é uma das mais belas e famosas do estado, conhecida por suas águas claras, areia branca e ventos fortes. A praia é ideal para quem busca contato com a natureza e tranquilidade, pois possui uma área de preservação ambiental e é certificada com a Bandeira Azul, um selo internacional que atesta a qualidade da água, da areia, do acesso, da mobilidade e da segurança do local.

É justamente nesse lugar paradisíaco que fica o Vila Galé Cumbuco, um resort all inclusive instalado entre as dunas da Costa dos Ventos. Com uma estrutura de alto padrão, o resort oferece diversas opções de lazer e diversão para os hóspedes, que podem desfrutar de um mar limpo e cristalino, uma areia branca e fina, uma vegetação exuberante e uma gastronomia variada.

O agito tem local de encontro no Vila Galé Cumbuco. É dentro, ou fora, da grande piscina externa onde a animação acontece. Monitores frenéticos oferecem diversas atividades para os hóspedes, como aulas de dança, hidroginástica, yoga, alongamento, zumba, aquabike, karaokê, shows, música ao vivo e festas temáticas.

O Spa Satsanga – marca renomada que acompanha todos os resorts do grupo português–, em Cumbuco, o hóspede poderá desfrutar das águas borbulhantes da piscina interna, além de sauna, jacuzzi, banho turco e massagens. Para quem procura se exercitar no verão, o resort conta com um centro fitness, que inclui o parque esportivo com campos de futebol, golfe, vôlei de praia e quadra de tênis. Para as crianças, o Clube Nep oferece um parque infantil completo.

Gastronomia

A gastronomia é outro ponto de atenção no resort português. A diversidade de pratos e doces conquista o paladar dos hóspedes Carlos Altman/EM

O Vila Galé tem cinco restaurantes e três bares, que servem uma gastronomia de qualidade e diversificada. O restaurante principal, Versátil, oferece um buffet de café da manhã, almoço e jantar, com pratos da cozinha regional, nacional e internacional. O restaurante Inevitável é especializado em gastronomia mediterrânea e sushi. O restaurante Massa Fina serve pizzas artesanais e massas. O restaurante Cajuína é um snack-bar que oferece petiscos, sanduíches, saladas e sobremesas. E por fim, o restaurante Submarino é um bar molhado que serve bebidas e snacks na piscina.

Ao redor

A Praia do Cumbuco é o destino preferido de muitos surfistas, que aproveitam as boas ondas para praticar o esporte. Mas o destaque fica por conta do kitesurf e do windsurf, que por conta dos ventos fortes, a região é considerada uma das melhores do mundo para essas modalidades. O Vila Galé Cumbuco oferece aulas e aluguel de equipamentos para os hóspedes que quiserem se aventurar nas águas.

Outra atração imperdível na Praia do Cumbuco é o passeio de buggy ou quadriciclo pelas dunas, que proporciona uma experiência única e cheia de emoção. A aventura passa pelo litoral de é possível conhecer belezas da região. Na Lagoa do Cauípe, é possível aproveitar as águas doces para se refrescar e ainda curtir a bela vista do lugar. Que tal encarar uma aventura radical? O tour oferece uma parada nas dunas onde é possível se divertir em uma tirolesa pública que termina nas águas da lagoa.

Serviço

A Vila Galé preparou uma campanha especial para a temporada de férias de verão com um desconto de 10%. Para ter acesso ao desconto é necessário adicionar o cupom ‘WEEKSUMMER’ durante a reserva no site. O valor promocional é acumulável ao Clube de Fidelização, podendo chegar a até 20% de desconto. No Vila Galé Cumbuco, a promoção é válida de 21/12 a 08/02/2024 – o desconto inclui o Réveillon.