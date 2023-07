Listamos 7 dicas de ouro pra você viajar com segurança nas férias de julho

681

Separe os documentos como passaporte, vistos e documentos de identidade. Confira se estão dentro da validade e boa viagem (foto: Freepik)

Chegou julho, mês das tão desejadas férias, e, para aproveitar esse momento de descanso e lazer sem preocupações, é fundamental ter um bom planejamento. Listamos as principais dicas para quem vai viajar de carro, avião, moto, ônibus ou navio. Lembre-se de que, se planejar com antecedência e estar preparado para imprevistos, pode tornar sua viagem, nacional ou internacional, muito mais tranquila e agradável.





Para evitar surpresas desagradáveis, como atrasos ou cancelamentos de voos, é necessário ter atenção redobrada e estar com a documentação em dia e em bom estado. No caso de voos nacionais, é possível utilizar versões originais, eletrônicas ou cópias autenticadas de documentos de identificação civil, como a carteira de identidade (RG). Já em voos internacionais, é obrigatório apresentar o passaporte e o documento de identidade.









Outra dica importante é fazer as malas com antecedência para não deixar nada para trás e estar ciente das permissões e restrições estabelecidas pelas companhias aéreas sobre o uso das bagagens.



A Agência Nacional de Aviação (Anac) estabelece as dimensões permitidas para a bagagem de mão, que incluem rodinhas e alças. O peso máximo permitido varia de acordo com cada companhia aérea, mas geralmente é de 10 kg para voos nacionais e internacionais. Além da bagagem de mão, o passageiro tem direito a levar um artigo pessoal leve, como mochila ou bolsa.





Alguns itens são proibidos na bagagem de mão, como objetos cortantes ou perfurantes, como canivetes e tesouras de unha. Alimentos para bebês podem ser carregados apenas na quantidade correta para consumo durante o voo. Líquidos, géis ou substâncias pastosas devem ser colocados em uma embalagem plástica, conforme as regras estabelecidas pelas companhias aéreas. Alimentos como frutas in natura, lácteos e outros produtos de origem vegetal e animal não são permitidos em viagens internacionais devido às barreiras sanitárias.







Para quem vai viajar para fora do Brasil, é importante fazer um seguro viagem, que é pré-requisito em alguns países e garante férias tranquilas sem custos com despesas inesperadas. Com o setor de turismo aquecido, a procura por seguros quase triplicou em 2022 em relação ao ano anterior, segundo levantamento da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg). Ao fazer as malas, é importante incluir o controle financeiro para evitar gastos desnecessários e endividamento futuro. Para quem vai viajar de avião para outro país, é essencial ficar atento às regras das companhias aéreas e seguir algumas dicas para desfrutar ao máximo da viagem internacional.