A escadaria da porta de entrada já nos revela o que está por vir. Os nomes de grandes nomes da música estão em letreiros luminosos que nos fazem reviver o passado dançante dos tempos dos Beatles, Elvis Presley, Rolling Stones, Aretha Franklin, Vinícius e Tom Jobim. São eles, os eternos artistas, que nos dão as boas-vindas ao mais novo empreendimento do Vila Galé no Brasil – o primeiro da linha Collection em terras brasileiras.



Com muita música, pegada hippie e nostalgia, na noite da quinta-feira da semana passada (28/11), a rede Vila Galé inaugurou o Vila Galé Collection Sunset Cumbuco, um novo conceito de resort no litoral do Ceará com uma proposta intimista, de conexão total com a natureza e de bem-estar. O empreendimento, que representa o primeiro hotel da submarca Collection no Brasil, está localizado bem de frente para a Lagoa do Cauípe e as areias fofas da praia do Cumbuco. O investimento foi de R$80 milhões.

Ao som da música Aquarius, hit dos anos de 1970, dançarinos participam da inauguração do Vila Galé Collection Sunset Carlos Altman/EM

O evento de lançamento do 11º empreendimento da Vila Galé no Brasil e o 45º do grupo no mundo possui uma proposta diferenciada. "O Collection é um hotel mais sofisticado, intimista, silencioso e voltado para quem busca serviços diferenciados, sem tumulto ou aglomeração. O daqui é voltado para os 'Sixties', uma celebração da década de 1960. A Vila Galé sempre atrela cultura ao turismo”, explicou Jorge Rebelo de Almeida, fundador e presidente da Vila Galé.

Jorge Rebelo de Almeida é um apaixonado por música e decidiu transformar o novo resort no Ceará em um retiro sonoro Carlos Altman/EM

“O mundo está mais difícil, mais perigoso, tá confuso. Mesmo assim, não podemos parar, não podemos ficar a chorar. Há de fato, hoje, mais complicações. Com isso, quero voltar com o movimento Paz e Amor, como a letra Imagine de John Lennon e acreditar em mundo de esperança e melhor”, comenta Jorge Rebelo. Durante a cerimônia, o empresário português reforçou aos convidados: “façam o favor de serem felizes”.

Durma com seu ídolo

Que tal dormir no quarto do Roy Orbison ao som de "Pretty Woman" Carlos Altman/EM

Toda a decoração do hotel homenageia artistas icônicos nos quartos e espaços comuns. Com 116 apartamentos, o Vila Galé Collection Sunset Cumbuco surpreende pela proposta intimista e acolhedora, pensada para quem busca momentos de tranquilidade e conexão com a natureza. “Eu gosto muito de música, mas as dos anos 1960 foram muito mais especiais, com grandes vozes no mundo como Beatles e os Rolling Stones. O hóspede poderá escolher um artista para dormir. Na plotagem nas paredes dos quartos, há um QRcode onde basta apontar o celular e ouvir a música dele, como Frank Sinatra contando Stranger in the Night. No lobby da recepção basta escolher o seu preferido”, celebra Rebelo



Lazer e gastronomia

Hóspedes do novo Vila Galé vão contar com pratos saborosos com pescados e frutos do mar frescos da região Carlos Altman/EM



O resort possui dois bares, dois restaurantes, Clube Nep com parque aquático infantil e trampolins, além de um Spa Satsanga com piscina interna aquecida.A gastronomia também é um ponto forte do empreendimento com dois restaurantes: o Inevitável, que é o principal, onde é servido o café da manhã, almoço e jantar, e o Restaurante de Praia ‘Seriguela’, onde a proposta é oferecer uma experiência leve e saudável, com um menu que inclui sanduíches naturais e saladas frescas até opções como panelinhas de frutos do mar e grelhados. “A proposta gastronômica deste hotel valoriza a culinária local com um toque de sofisticação e alimentos com qualidade superior. O foco está na apresentação cuidadosa de cada detalhe. Este cuidado é perceptível em cada item servido e na personalização do atendimento aos hóspedes”, explica o Chef Executivo da Vila Galé, Clodoaldo Ramos.

Réveillon 2025

Para celebrar o Réveillon, o pacote de 4 noites sai a R$10.200 por casal com direito a Ceia da Virada no MIRA Beach Club. O espaço já prepara uma programação especial que promete superar as expectativas. Performances ao vivo, grandes DJs e experiências gastronômicas farão parte de uma agenda celebração única, posicionando o espaço como o destino ideal para começar 2025 com muita energia.

Com emoção

É preciso viver a emoção em passeio de buggy nas dunas da Praia do Cumbuco Carlos Altman/EM

Prepare o coração para muita emoção. Muitas pessoas que visitam a Praia de Cumbuco podem viver a aventura radical em passeio de buggy ou quadriciclo pelas dunas e beira da praia na região que revela paisagens ainda mais deslumbrantes. O passeio percorre o litoral de Cumbuco e pode chegar até o Porto de Pecém, passando pelas impressionantes com uma parada para banho na Lagoa do Cauípe, onde é possível praticar kitesurf. Com duração de cerca de duas horas, o passeio é imperdível, especialmente para quem deseja se refrescar nas águas doces da lagoa e apreciar o pôr do Sol no local. Na área das dunas, o trajeto pode ser feito "com ou sem emoção". O pacote para 4 pessoas no buggy sai a R$ 450.

Sunset



A Lagoa do Cauípe foi o berço do kitesurf no mundo e atrai praticantes estrangeiros para o local Carlos Altman/EM

O MIRA chega ao litoral do Cumbuco como um beach club multifacetado que integra esporte, gastronomia, entretenimento e lifestyle, destacando-se por sua perfeita harmonia com as belezas naturais da região. Situado no Vila Galé Collection Sunset Cumbuco apresenta infraestrutura de excelência, um espaço que alia lazer e autenticidade, destacando-se pela localização estratégica em uma das praias mais desejadas para esportes aquáticos no mundo.

Com a proposta inovadora de combinar um Kite Club de alto padrão, o clube é equipado com equipamentos da marca Duotone, além de contar com instrutores bilíngues certificados, pensado para atender tanto iniciantes quanto praticantes avançados. As aulas de kitesurf, windsurf e foil prometem não apenas aperfeiçoar habilidades, mas também proporcionar experiências inesquecíveis. O grande diferencial é a possibilidade de praticar tanto nas águas calmas e rasas da Lagoa do Cauipe, localizada em frente ao clube, perfeitas para iniciantes, quanto no mar aberto, a poucos passos da lagoa, oferecendo desafios variados e flexibilidade para todos os níveis.

A gastronomia promete ser uma experiência à parte. Sob a assinatura do chef Albertino Araújo, o Restaurante do MIRA é um dos destaques do local. O foco está na valorização de insumos locais e técnicas contemporâneas, criando pratos equilibrados e marcantes, perfeitos para agradar paladares exigentes. "O MIRA me deu a oportunidade de criar uma gastronomia verdadeiramente única, que celebra os sabores do mundo e da região. Buscamos implementar um menu convidativo, mesclando elementos regionais com técnicas francesas, comunicando-se com o oriental e o europeu contemporâneo, sempre valorizando os insumos e a harmonização dos elementos.", comenta o chef.

Já o Lounge MIRA oferece serviços que garantem o conforto e bem-estar tanto para hóspedes quanto para visitantes. O espaço foi projetado para atender diferentes perfis, com sofás, espreguiçadeiras, cadeiras e puffs, criando um ambiente que combina relaxamento com o serviço impecável do bar, que apresenta um cardápio exclusivo de drinques e petiscos autorais, cuidadosamente elaborados para harmonizar com o inesquecível pôr do sol do Cumbuco.

Com uma estrutura completa e um calendário exclusivo de eventos, o clube promete transformar finais de semana em experiências inesquecíveis durante todo o ano. Pensado para quem busca animação e momentos marcantes, o espaço apresenta festas vibrantes que mesclam a energia de renomados DJs residentes e convidados de destaque nacional e internacional. Entre música eletrônica e outros ritmos, o cenário perfeito é garantido para sunsets e noites quentes à "beira-mar" ou à "beira-lagoa".



Lagoa de Cauipe

A Lagoa do Cauipe, considerada o berço do kitesurf mundial, é palco anual de etapas do Mundial de Freestyle e cenário onde grandes atletas, como Carlos Mario "Bebê" — cinco vezes campeão mundial —, construíram carreiras memoráveis. O Ceará, já consolidado como o destino perfeito para o kitesurf no Brasil e no mundo, oferece ventos constantes e fortes de julho a dezembro, aliados a uma costa de 600 km que atrai milhares de turistas todos os anos, com destaque para a praia do Cumbuco, graças à sua infraestrutura e fácil acesso ao aeroporto.

Desenvolvimento

A Vila Galé reforça seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e a valorização de sua equipe local, por meio da contratação de 80 novos colaboradores para este novo empreendimento. Com cerca de 600 colaboradores diretos em três hotéis localizados no Ceará, a empresa investe constantemente no crescimento profissional de seus colaboradores e no impacto positivo nas comunidades onde está presente.



Serviço:

Os hóspedes do Collection Sunset terão 2 opções de refeições ao fazer a reserva: (meia-pensão ou pensão completa). O novo resort não trabalha com all inclusive de bebidas

Endereço: Rua. Lagoa das Rosas, Cumbuco, Caucaia/ Ceará

Informações e reservas: (71) 4040-4999