“Sempre é muito bom abrir hotéis novos. Nós somos viciados em abrir hotéis e gostamos de fazer rápido e este é o primeiro Collection brasileiro, o próximo será em Ouro Preto, que é uma joia do Brasil”, comemora Jorge Rebelo de Almeida ao receber os convidados, na quinta-feira da semana passada (28/11), na noite de inauguração do Vila Galé Collection Sunset Cumbuco, de frente para a Lagoa do Cauípe, um dos lugares mais icônicos do Ceará, a cerca de 30 quilômetros de Fortaleza.

"Eu prego em Portugal e aqui no Brasil que as grandes empresas que têm condições, deveriam ter a função, ou mesmo a obrigação, de recuperar o patrimônio histórico da região. Tenho paixão em preservar monumentos históricos. Uma cidade que não preserva seu patrimônio, é uma cidade sem alma". Assim, encantado por história e patrimônio, Jorge Rebelo Almeida, presidente e fundador da rede de hotéis Vila Galé, fala com o orgulho anunciar em terras brasileiras o primeiro resort de campo, justamente em Minas Gerais – o Vila Galé Collection Ouro Preto –, que ocupa 277 hectares do icônico Colégio Dom Bosco, em Cachoeira do Campo, o distrito mais populoso da cidade histórica mineira, com data prevista de inauguração para 12 de abril de 2025.

Patrimônio recuperado



Em 18 de maio do ano passado, deu início ao projeto de salvar o suntuoso prédio do antigo quartel e Colégio Dom Bosco, tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais . Abandonado por anos, a gigantesca construção, com mais de 170 quartos, finalmente, teve um final feliz: naquele dia foi confirmada a assinatura entre a prefeitura de Ouro Preto, o governo mineiro e o grupo português Vila Galé para transformar o local no primeiro hotel charme de campo com a bandeira internacional, em Minas.

Com as obras iniciadas em novembro de 2023, a inauguração estava prevista para este mês de dezembro. De acordo com Jorge Rebelo, após estudos de viabilidade do local fez-se necessário mudar o projeto e com isso, mais investimentos. "É um prédio histórico para Minas e para o Brasil. Lá foi onde surgiu a primeira cavalaria e a primeira polícia militar do Brasil. Posteriormente, um internato no comando dos padres Salesianos. Vamos ampliar de 90 para 312 quartos. Além de um centro de convenções para grandes eventos”, observa.





Novidades

Dos R$120 milhões previstos, o orçamento será superado após constatar a realização de outras benfeitorias e novidades inseridas no projeto inicial além de ampliar a quantidade de quartos, o Collection de Ouro Preto terá uma vinícola, novo auditório para grandes eventos, produção de azeites e doces artesanais e um centro hípico, já que o local foi a sede do Regimento de Cavalaria da Colônia, foi onde Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, serviu como militar da Coroa Portuguesa. Lá, também foi onde os imperadores dom Pedro I e II ficaram abrigados, em suas visitas à Minas, no séculos 18.



Há vagas

Com inauguração programada para o próximo ano, o Vila Galé já movimenta o distrito de Ouro Preto. Jorge Rebelo fala da importância da força da juventude dos colaboradores que farão parte do time do grupo Português. “Vamos contratar 120 profissionais interessados em trabalhar no resort de campo: Quero dar oportunidades aos moradores da região, principalmente os mais jovens. Quero capacitar quem nunca trabalhou com hotelaria. O Vila Galé Ouro Preto não será apenas um resort. Será um centro de lazer e cultura e queremos que nossos colaboradores estejam preparados para mostrar a importância histórica do local aos hóspedes. Contarei com a ajuda do governo de Minas e da prefeitura de Ouro na seleção”.

Experiências

O grupo português já apresentou os quartos-modelos aos convidados, que terão plotagens de personagens e monumentos históricos. No planejamento, o Collection Ouro Preto terá dois restaurantes, dois bares e sete salas de eventos. Os hóspedes contarão com três piscinas, um parque aquático infantil e a área reservada ao spa satsanga. De acordo com o presidente, o hotel de campo será voltado para a família: “Queremos que as crianças visitem o local e desfrutem de toda infraestrutura. No ano passado, inauguramos em Beja, na região do Algarve, em Portugal, o Clube Nep kids e queremos trazer o conceito de um parque dedicado às crianças em Ouro Preto.

Jorge Rabelo destaca o turismo de experiências que serão oferecidas aos hóspedes. Com mais de 277 hectares de áreas, o resort de campo vai introduzir o plantio de dois produtos comuns nas terras altas portuguesas – o vinho e o azeite. “Queremos que os hóspedes conheçam os olivais e os vinhedos que teremos aqui. Além de desfrutar as jabuticabas, um produto que o europeu desconhece e aqui existe em larga escala”, observa Jorge Rebelo.





História

O antigo Colégio Dom Bosco, em Cachoeira do Campo, foi construído em 1776 pelo governador Dom Antônio de Noronha para ser o quartel do Regimento de Cavalaria da Colônia. Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes serviu nesse local. No século 18, dom Pedro I esteve em 1822 e 1831 e dom Pedro II o visitou em 1881. Em localização privilegiada, às margens da Br-356, entre Ouro Preto e Itabirito, continua pertencendo à Ordem Salesiana, que instalou-se na região em 1893.



E Brumadinho?

Jorge Rebelo confirmou que as negociações com a prefeitura de Brumadinho estão bem adiantadas e as obras no terreno, que fica próximo ao Museu de Inhotim, devem ser iniciadas já em 2025. Ele disse que se encantou com o local. O terreno tem 10 hectares, que fica no alto do morro e com muito verde ao redor, tem vista espetacular. Lá tem visão da Serra da Moeda, da cidade e vista para o lago da represa do Rio Manso. No projeto, os 200 quartos do novo resort de campo serão todos de frente para o lago.

“É um lugar cultural incrível, fiz a proposta de abrir um resort lá dentro de Inhotim. Infelizmente não deu certo. Recebi da prefeitura da cidade o interesse em liberar um terreno ao lado do instituto cultural. Já me sinto um mineiro, temos muito em comum: história, cultura, língua e gastronomia. Minas me encanta”, finaliza