Icônico internato de Minas vai abrigar o 1º hotel internacional no estado

Após longa negociação, Colégio Dom Bosco vai abrigar o Vila Galé, em Minas (foto: Sidney Lopes/EM)















A caminho de Ouro Preto, a gigantesca construção às margens da BR-356, desponta na paisagem de montanhas. Quem já visitou as históricas cidades do Circuito do Ouro, certamente, já se perguntou: que seria aquele prédio? Quem vive ou já viveu naquele local? Quem frequentou e como ele é por dentro? Que histórias ele teria para contar? O que pouca gente sabe, que o local já foi sede do Regimento de Cavalaria da Colônia, foi onde serviu Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Lá, também foi onde os imperadores dom Pedro I e II ficaram hospedados, em suas visitas à Minas, no séculos 18.





Em 2014, o suntuoso prédio do antigo quartel e Colégio Dom Bosco, em Cachoeira do Campo, distrito de Ouro Preto foi tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. Abandonado por anos, a gigantesca construção, com mais de 170 quartos, finalmente, terá um final feliz: foi confirmada a assinatura entre a prefeitura de Ouro Preto, o governo mineiro e o grupo português Vila Galé para transformar o local no primeiro hotel charme de campo com a bandeira internacional, em Minas.





Bárbara Barros, assessora estratégica para negócio em turismo da agência Invest Minas, órgão de fomento do governo mineiro, batalhou, desde o início, em oferecer ao icônico educandário um melhor destino: “A Invest Minas tem atuado fortemente na atração de negócios ligados ao turismo, identificando oportunidades nos municípios e apresentando ao mercado. O hotel charme terá R$ 60 milhões de investimentos iniciais ”, informa Bárbara.

Bárbara Costa, da Invest Minas entre as representantes do Vila Galé, Camilla Motta e Giselle Souto, no estande de Minas no WTM (foto: Arquivo Pessoal)



Vai ser um local para receber os turistas estrangeiros, principalmente os portugueses, fiéis ao Vila Galé. Com a estrutura de luxo, oferecendo aos visitantes spa, parque aquático e gastronomia requintada, o empreendimento em Ouro Preto representa a materialização e sucesso dessas iniciativas. Será um catalisador do turismo em Ouro Preto, a partir da integração do patrimônio histórico e cultural com uma infraestrutura hoteleira classe mundial. Irá incrementar o fluxo turístico e potencializar o desenvolvimento econômico’, completa a assessora da Invest Minas.









Angelo Oswaldo, prefeito de Ouro Preto, exaltou a experiência do grupo Vila Galé e o novo empreendimento que, certamente, será um sucesso: “Ouro Preto e Cachoeira do Campo aguardavam com grande ansiedade uma definição sobre o imenso edifício que já foi quartel e colégio. Agora, com um super-hotel de bandeira internacional, comemoramos a conquista que trará benefícios para toda a região e para o Estado. Graças à soma de esforços entre o governo mineiro, os Salesianos e a Prefeitura, teremos um polo internacional de turismo em Cachoeira do Campo”.

O secretário de Cultura e Turismo de Ouro Preto, Flávio Malta, disse que é muito importante para o município receber uma rede de hotéis como o Vila Galé, com a bandeira internacional: “Depois de várias visitas, o Grupo concluiu que o ideal seria instalar o hotel no antigo quartel, em Cachoeira do Campo, com uma estrutura de grande porte. Com entusiasmo, nós esperamos que a geração de emprego e renda favoreça ainda mais o fortalecimento do turismo em Ouro Preto”.

Visita em 2022





A rede de hotéis Vila Galé, de Portugal, avaliou algumas cidades no ano passado com o intuito de instalar uma nova unidade em Minas Gerais. Em novembro, o presidente da hotelaria portuguesa, Jorge Rabelo de Almeida, visitou Ouro Preto e Brumadinho e, em nosso município, ele conheceu o Colégio Dom Bosco, acompanhado de representantes do Grupo Salesianos, gestor do prédio.

Felipe Guerra, secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia, ressalta que a vinda de uma rede internacional de hotéis é importante para a geração de emprego e renda para a nossa cidade, e também para atrair turistas estrangeiros para Ouro Preto: “Recebemos o presidente do grupo e sua equipe técnica e mostramos alguns espaços na sede e nos distritos, acompanhados de representantes da Secult e do Invest Minas. Posteriormente, fomos informados do acordo do Grupo Vila Galé e Salesianos para ocupação do antigo Colégio Bom Bosco em Cachoeira do Campo”, conta o secretário.

Antigo quartel do Regimento de Cavalaria do governo colonial abriga uma área de 520 hectares (foto: Arquivo EM)

Guerra ainda ressalta que, em sua visita a Ouro Preto, o Grupo Vila Galé deixou bem claro que o modelo de hotel que será implantado aqui será o histórico, respeitando e preservando o patrimônio, e não o resort, como no nordeste: “A proposta é que seja no mesmo padrão de Portugal, de cunho histórico e cultural, respeitando a história do antigo quartel e Colégio Bom Bosco”.









No total, a rede hoteleira Vila Galé, com 37 unidades, 10 no Brasil e 27 em Portugal. Há 20 anos, o primeiro hotel foi inaugurado em solo brasileiro, em Fortaleza e, a última unidade do grupo no Brasil foi o Vila Galé Alagoas, inaugurado em agosto de 2022, um investimento de R$ 150 milhões que proporcionou a criação de 350 novos postos de trabalho.

A expectativa para o empreendimento em Ouro Preto é grande, e a população, tanto da cidade quanto do distrito de Cachoeira do Campo e região, deverá ser beneficiada com essa implantação.

















História





O antigo Colégio Dom Bosco, em Cachoeira do Campo, foi construído em 1776 pelo governador Dom Antônio de Noronha para ser o quartel do Regimento de Cavalaria da Colônia. Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes serviu nesse local. No século 18, dom Pedro I esteve em 1822 e 1831 e dom Pedro II o visitou em 1881. Em localização privilegiada, às margens da Br-356, entre Ouro Preto e Itabirito, continua pertencendo à Ordem Salesiana, que instalou-se na região em 1893.