Diminuir o uso do secador e evitar banhos muito quentes, por exemplo, também impede o ressecamento do couro cabelo

Banho de mar, mergulhos na piscina e horas embaixo do sol se tornam hábitos durante o calor. Porém, é preciso ter um cuidado especial com o cabelo, parte do corpo que mais sofre com essa exposição. Os componentes da água do mar e da piscina, quando em excesso, danificam o cabelo, tornando os fios quebradiços. O sol causa ressecamento e remove o brilho. Torna-se indispensável ter uma rotina de cuidados para preservar a saúde do cabelo em meio a tantas atividades.

Para a fisioterapeuta e consultora da HTM Eletrônica, indústria de desenvolvimento e fabricação de equipamentos eletromédicos e estéticos, Renata Taylor, é comum que, durante as férias, o cuidado com o cabelo fique por último na lista de prioridades, mas é preciso ter atenção. “O ideal é manter hábitos durante o calor que vão evitar uma dor de cabeça depois, como usar bonés para proteger o cabelo do sol, lavar os fios com água potável e hidratá-los após o banho de mar”, explica.

Ao fim das férias, caso não tenha sido possível ter os cuidados necessários, ainda há tempo de recuperar a saúde do couro cabeludo com diversas técnicas e tratamentos. O primeiro passo é recuperar a hidratação do cabelo. Com a exposição aos raios solares e UV, os fios perdem água, ficam quebradiços e desidratados. De acordo com a especialista, é importante usar shampoos suaves e óleos capilares nutritivos, que recuperam os fios do ressecamento, e, claro, hidratar as mechas sempre que possível, seja com máscaras caseiras ou em salões de beleza.

Leia: Como dar um gás no treino para se preparar para o verão

“O sol não existe somente no calor e pode afetar a saúde capilar a qualquer momento do ano. É fundamental usar produtos termoprotetores sempre que possível, pois agem justamente para proteger os fios do sol. Alguns cremes leave-in já possuem essa fórmula e facilitam a rotina”, comenta Renata.

Outro passo é evitar mais ações que possam sobrecarregar os fios. Diminuir o uso do secador e evitar banhos muito quentes, por exemplo, impede o ressecamento do couro cabelo. Caso contrário, se a região ficar ressecada, pode acontecer o efeito rebote, tornando o cabelo ainda mais oleoso.

“Nesses casos, é interessante fazer uso de tratamentos em clínicas de estética que ajudem a controlar a oleosidade, a sebosidade e a escamação do couro cabeludo”, explica a fisioterapeuta.