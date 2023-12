O ano de 2023 foi marcado por separações no mundo das celebridades, tanto nacionais quanto internacionais. Mas também foi o ano da reconciliação de diversos casais que inspiraram gerações. Um caso famoso foi o da cantora Jennifer Lopez e do ator Ben Affleck que, após 17 anos separados, reataram o relacionamento. A notícia provocou uma onda de nostalgia do início dos anos 2000, suscitou fofocas sobre celebridades e deu motivos para diversas análises culturais online.

O casal, apelidado de "Bennifer" pela mídia, é poderoso. Os tabloides e usuários do Twitter não conseguem desviar os olhos deles. Mas talvez a maior razão para as pessoas comuns ficarem tão fascinadas com esses acontecimentos não seja porque se trata de uma fofoca de celebridades, mas sim porque os ex-namorados encontraram o amor novamente após quase duas décadas.

Apesar de ser uma pauta vista por muitos como irreal, a ideia de voltar para um relacionamento antigo também pode ser uma grande aventura. Uma pesquisa feita por terapeutas da Universidade de Columbia em 2021, nos Estados Unidos, aponta que 50% dos casais que se separam voltam a ficar juntos.

Um caso ocorrido no Brasil, já conhecido, é a volta do casal Wanessa Camargo e Dado Dolabella. Em outubro de 2022, Wanessa e Dado assumiram publicamente que estavam namorando novamente. O primeiro envolvimento da cantora com o ator aconteceu no início dos anos 2000 e chegou ao fim em 2002, período no qual se tornaram um casal queridinho do público. O reencontro aconteceu duas décadas depois do primeiro envolvimento, porém, não foi algo buscado pelos dois, mas sim uma situação que aconteceu, por acaso.

Terminar um relacionamento é difícil, mas, muitas vezes, é nesse momento que é possível perceber o quanto aquela pessoa era importante. O especialista em relacionamentos Maicon Paiva, fundador da Casa de Apoio Espaço Recomeçar, ensina como trazer o grande amor de volta.

“Ao mesmo tempo em que muitas pessoas passam pelo processo da superação de um relacionamento, outras tentam voltar para uma antiga relação, e isso sempre foi visto por muitos como algo errado, mas a dica é: escute o seu coração, siga o que você sente, pode ser que as coisas deem certo para você e a pessoa que goste nesta segunda tentativa. Se ainda existe amor entre vocês, não fuja desse sentimento”, diz.

“Um dos maiores benefícios de voltar a um relacionamento anterior é que, na maioria das vezes, você sabe no que está se metendo. Pode haver alguns benefícios reais em conhecer bem um parceiro antes de tentar um relacionamento de longo prazo novamente”, complementa Maicon Paiva.

Maicon Paiva traz cinco dicas de como trazer o grande amor de volta

Seja paciente

Pode ser difícil ser paciente quando tudo o que mais queremos é estar com quem amamos, mas é preciso ter muita paciência para reconquistar o ex, ainda mais se você causou a separação por que fez algo que machucou, como uma traição, por exemplo. Você precisará se dedicar muito, pois as coisas não irão mudar de uma hora para a outra. Levará um certo tempo para a pessoa sentir confiança em você novamente, então não tente apressar as coisas.



Não fique disponível o tempo todo

Por mais que a pessoa amada esteja te procurando, não atenda de prontidão, não responda imediatamente e nem faça tudo o que ela espera que você faça. Deixe ela esperar um pouco e sentir que ela pode te perder de verdade.



Coloque o orgulho de lado

Caso você tenha causado a separação, então é importante colocar todo o seu orgulho de lado para reconquistar o ex. Passe por cima de suas declarações de rompimento, assuma que essa foi uma atitude errada e reconheça seu erro em ter optado pela separação. Isso é fundamental para mostrar que você se arrepende dessa decisão e que não é orgulhoso em admitir que esse foi um erro.



Traga bons momentos à tona

Algo muito interessante para reconquistar alguém é trazer bons momentos que vocês tiveram juntos à tona. Em uma oportunidade em que vocês estiverem conversando, tente abordar esses assuntos e lembre algo que foi marcante para vocês, como uma viagem que fizeram, um passeio especial, uma nova experiência que tiveram juntos, enfim, alguma situação de felicidade. Trazer esses bons momentos despertará a saudade de viver esses bons tempos, é uma forma de criar empatia e também de mostrar que você ainda pensa na pessoa.



Conversem antes de voltar

Se a pessoa amada estiver decidida a voltar com você, é hora de ter uma conversa mais séria com ela. É muito importante acertar todas as pendências que vocês tiveram e que levaram ao término do namoro antes de voltar, pois isso tudo pode levar a uma nova separação no futuro. Além disso, é importante que vocês estabeleçam uma confiança novamente, se perdoem e finalmente deixem tudo que aconteceu no passado.