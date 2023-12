O progresso no tratamento da doença de Parkinson nos últimos anos tem sido notável, e agora uma pesquisa inovadora apresenta resultados promissores em termos de eficácia, ausência de efeitos colaterais e durabilidade. A pesquisa, publicada ontem na revista Nature, destaca avanços significativos na obtenção de células de dopamina, cruciais para o tratamento da doença de Parkinson. Ao modificar células-tronco, os cientistas conseguiram devolver a mobilidade aos animais modelos do estudo.





Conforme o ensaio, o desafio está na transformação precisa de células-tronco em células nervosas específicas. Mark Denham, líder do grupo Dandrite e professor da Universidade Aarhus, na Dinamarca, detalha: "As células-tronco oferecem um potencial promissor para o tratamento da doença de Parkinson, transformando-se em (células) nervosas específicas. A precisão dessa mudança representa um desafio significativo para os métodos atuais, resultando em baixa pureza".

No laboratório, as células-tronco foram geneticamente alteradas para evitar a geração de tipos incorretos de células nervosas, resultando em uma pureza maior. Essas estruturas modificadas mostraram uma capacidade aprimorada de produzir células nervosas específicas, conhecidas como dopaminérgicas, essenciais para o tratamento de Parkinson.

Restauração

Os pesquisadores verificaram que as células-tronco modificadas foram capazes de restaurar o movimento em modelos animais, indicando um avanço potencialmente transformador. Os experimentos em ratos ressaltaram a importância da quantidade e da pureza das células cultivadas para determinar a eficácia e a duração dos tratamentos. "Para os pacientes, isso reduzirá o tempo de recuperação, diminuirá o risco de recaída e minimizará a necessidade de medicamentos."

Luana de Rezende Mikael, neurologista do Instituto de Neurologista de Goiânia, em Goiás, sublinha que os tratamentos atuais se restringem a tratar os sintomas. Alguns têm uma posologia que dificulta a adesão do paciente, e outros têm efeitos adversos indesejáveis. "O novo tratamento proposto, apesar de ainda não se falar em cura da doença, facilitaria a adesão, diminuiria efeitos colaterais e complicações de fase avançada. As novas células dopaminérgicas retornariam com uma liberação fisiológica da dopamina, fazendo com que houvesse maior qualidade de vida."

Para Carlos Uribe, neurologista do Hospital Brasília da rede Dasa no Distrito Federal, a novidade é promissora, mas é preciso estudá-la melhor. "É bem interessante, porque está conseguindo regenerar áreas do cérebro que perderam esses neurônios. As técnicas todas que estão utilizando podem ser aplicadas, inclusive em outros tipos de doenças, para gerar outra variedade de células também. Mas ainda são dados muito iniciais."

Segundo Denham, a equipe pretende avançar. "Meu objetivo é ajudar os pacientes a evitar a medicação, que exige alta pureza. Portanto, meu próximo passo é transferir meu método para ensaios clínicos", destacou o autor principal.