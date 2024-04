Mudar a cor dos cabelos nem sempre gera o resultado esperado e na pressa de voltar à tonalidade anterior, muitas pessoas acabam optando por dicas caseiras. A coordenadora técnica da Yamá Cosméticos, Marisa Russo, alerta que esses métodos não são apropriados e podem danificar ainda mais os fios.

"É muito mais fácil minimizar os efeitos de uma coloração malsucedida do que recuperar a saúde dos fios após esses procedimentos caseiros. Por exemplo, as pessoas utilizam água oxigenada para descolorir os cabelos para se livrar da tonalidade indesejada, muitas vezes no mesmo dia, mas depois não conseguem lidar com o ressecamento, com a quebra, pontas duplas, e demais danos à fibra capilar", explica.

Calma que tem jeito!

Marisa Russo conta que várias pessoas são acostumadas a colorir o cabelo em casa, mas que o maior problema depois de um resultado indesejado é o desespero para retirar imediatamente a tonalidade. Na pressa, esquecem que a própria indústria de beleza possui kits especializados para este tipo de procedimento e isso faz total diferença no processo.

Leia: Cabelos adoecem e dão sinais de alerta



"O primeiro passo é ter calma, e o segundo é buscar um removedor de coloração. O indicado é um removedor de pigmentos artificiais de colorações oxidativas que não clareia e nem interfere na cor natural dos cabelos. Por não conter amônia ou agentes oxidantes não danifica a estrutura dos fios e acaba sendo a solução mais segura e efetiva para esses momentos", detalha.

Esse tipo de produto retira parcialmente e de forma gradual unicamente os pigmentos artificiais presentes nas colorações oxidativas, por isso, não é um descolorante. Uma vez removidos, os fios apresentarão o fundo de clareamento referente à cor natural oxidada anteriormente pela coloração.

Passo a passo

Antes de aplicar, a profissional destaca que é fundamental fazer a prova de toque e o teste de mecha para identificar possíveis alergias ou reações indesejadas. Se tudo estiver de acordo, basta seguir o manual de aplicação, lembrando de manter a distância mínima de 1cm do couro cabeludo e respeitar o tempo de espera - que muda conforme a saúde dos fios.

Leia: Cabelo branco está na moda, mas precisa de alguns cuidados



"Para cabelos danificados e sensibilizados, indicamos aguardar 60 minutos. Já para fios mais resistentes, são 90 minutos. Depois da pausa, se o resultado estiver satisfatório, enxágue os cabelos com água morna e lave e hidrate normalmente, mas lembre-se que nada de shampoo antirresíduos. Sim, apesar de muitas dicas na internet o recomendarem para desbotar a cor dos fios, não é indicado", ensina Marisa Russo.

Se a tonalidade ainda não tiver sido removida, a cabeleireira aponta que é seguro reaplicar o produto, mas, nesses casos, basta enxaguar os cabelos com água, secar e refazer o procedimento. A Yamá Cosméticos preparou um vídeo com o passo a passo da aplicação segura do removedor de coloração disponível no YouTube da marca".