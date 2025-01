Assim como a febre reflete a existência de uma infecção subjacente, as cãibras indicam a necessidade de investigação

As cãibras musculares, definidas como contrações involuntárias, caracterizam-se por sua ocorrência peculiar em algumas pessoas e, em alguns casos, indicam problemas circulatórios. Essa manifestação pode estar associada a alterações no sistema arterial, que transporta sangue aos tecidos, ou no sistema venoso, que o retorna ao coração.





A frequência das cãibras não é necessariamente o ponto principal, mas pode funcionar como um sinal de alerta para possíveis dificuldades no sistema circulatório. Assim como a febre reflete a existência de uma infecção subjacente, as cãibras indicam a necessidade de investigação.

Segundo o cirurgião vascular e diretor da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular – Regional São Paulo (SBACV-SP), Akash Prakasan, as causas incluem esforço físico intenso, produção de ácido lático, desequilíbrios hidroeletrolíticos em casos de desidratação ou desnutrição e o uso de medicamentos que promovem a perda de substâncias essenciais. Entre essas causas, destaca-se a relação das cãibras com condições vasculares.





Alterações específicas, como obstruções arteriais, podem reduzir o fluxo de sangue para os tecidos, causando sintomas. Além disso, desequilíbrios eletrolíticos decorrentes de hidratação inadequada ou alimentação insuficiente podem agravar o quadro. “A deficiência de nutrientes, como sódio, magnésio, vitaminas do complexo B e cálcio, somada ao uso de diuréticos, aparece como um fator importante para o surgimento das cãibras”, explica Akash.





Cãibras noturnas, frequentemente associadas a varizes, são um sintoma comum entre pacientes com insuficiência venosa. Quando essa relação é identificada por meio de exames médicos, o tratamento envolve a abordagem da causa. O médico vascular pode recomendar meias elásticas, medicamentos específicos, atividade física, repouso ou outros métodos terapêuticos.





Impacto das viagens longas e do calor



Viagens prolongadas e temperaturas elevadas também são fatores que podem desencadear cãibras musculares. O calor intensifica a perda de líquidos e eletrólitos por meio do suor, enquanto a imobilidade por longos períodos dificulta o retorno venoso, ambos contribuindo para o surgimento de contrações involuntárias.





Dicas para prevenir cãibras durante viagens longas:





- Movimente-se regularmente: levante-se e caminhe a cada duas horas em viagens de ônibus ou avião. Em viagens de carro, faça paradas frequentes para alongar as pernas



- Hidrate-se adequadamente: beba água regularmente para evitar desidratação, especialmente em dias quentes



- Alongue os músculos: realize movimentos simples de alongamento, como flexionar e estender os pés e pernas enquanto estiver sentado



- Use roupas confortáveis: opte por peças que não apertem a circulação, como calças largas e meias elásticas, se necessário



- Evite excessos antes da viagem: modere o consumo de álcool e cafeína, pois pode aumentar a desidratação



- Inclua eletrólitos na alimentação: consuma alimentos ricos em sódio, potássio e magnésio, como frutas (banana, laranja) e sementes





Garantir uma dieta equilibrada, com alimentos ricos em sódio, magnésio, vitaminas do complexo B e cálcio, ajuda a prevenir cãibras. Itens como sementes (linhaça, girassol), cereais integrais (aveia) e frutas (abacate, banana) são boas opções para suprir deficiências nutricionais, especialmente devido à baixa concentração de magnésio no solo brasileiro.





O papel do exercício físico vai além do fortalecimento muscular, já que promove uma melhor circulação sanguínea e reduz a incidência de cãibras. Ele também melhora a capacidade de absorção de oxigênio e o aproveitamento de nutrientes pelos tecidos musculares.





“Incorporar bons hábitos, ajustar a alimentação e manter o corpo ativo continua sendo a chave para cuidar da saúde de maneira ampla e eficaz”, reforça Akash.

