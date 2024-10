Segundo a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV), 38% da população brasileira têm varizes. Algo em torno de 77 milhões de pessoas que compartilham o mesmo problema, as mesmas angústias, constrangimentos e, em muitos casos, as mesmas dores. Mas, boa parte do que se ouve sobre a condição pode ser mentira. Para filtrar tantas informações desencontradas, a médica e cirurgiã-vascular, Camila Caetano, responde dúvidas comuns acerca do problema.



Varizes são só um problema estético



Mito. O primeiro impacto para quem tem varizes realmente é a aparência, mas elas também provocam sintomas sérios como dores, inchaço, cansaço e até complicações mais sérias, podendo levar a uma trombose, por exemplo. Por isso, tratá-las é importante e merece atenção. Não ligue pra quem disser o contrário.





Varizes só aparecem na terceira idade



Mito. Há estudos populacionais que apontam que as varizes acometem 10% a 15% dos jovens que cursam o ensino médio. Além disso, a Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta que 30% da população mundial sofre de varizes, sendo que em 70% dos casos elas surgem antes dos 30 anos.





Gravidez é causadora de varizes



Verdade. A gestação pode levar ao aumento significativo de varizes, mas acredite: em muitos casos elas são temporárias. É comum essas varizes desaparecem após o parto.





Só mulher sofre de varizes



Mito. É verdade que as mulheres são a grande maioria das vítimas dessas veias chatas, mas os homens também sofrem com o problema. A SBACV estima que 45% dos homens sofrem com elas. Talvez a diferença seja eles se preocuparem menos com isso.





Varizes são um problema genético



Verdade. Essa verdade não é absoluta. Mas a grande maioria dos casos é, sim, um fator genético. Estima-se que em pelo menos 80% dos casos a culpa não é sua, mas dos seus ancestrais.





Perder peso elimina varizes



Mito. Aqui vão duas realidades: o excesso de peso propicia o surgimento de varizes. Perder peso, porém, não elimina, mas ajuda muito na circulação sanguínea, fazendo aliviar os sintomas. Minha recomendação é: foque na perda de peso e na prática de atividades físicas regulares. Isso ajuda a prevenir o aparecimento de novas varizes.





Só cirurgia resolve o problema de varizes



Mito. Não é mais necessário passar por cirurgia. Atualmente já existe a técnica do laser endovenoso, que dispensa internação e anestesia geral, além de ser muito mais eficaz do que outros procedimentos. Eu adoto esse procedimento, e garanto que é uma revolução na eliminação das varizes.

