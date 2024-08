Quem planeja eliminar as varizes já pode considerar a possibilidade de agendar o procedimento rapidamente, especificamente antes da chegada do calor. Isso porque o clima mais adequado para a recuperação, pelo menos em relação ao pós-operatório, é enquanto o frio ainda está presente. As condições climáticas são um fator importante para que o organismo passe pela cicatrização.





A menor incidência de calor e de umidade reduzem os riscos de haver uma hiperpigmentação da pele, o que pode levar ao surgimento de uma marca sobre a cicatriz. Outro ponto é que a paciente também se vê menos exposta às chances de sofrer com eventuais inchaços ou com inflamação, que pode ocorrer nos meses mais quentes do ano.





“A escolha de fazer o procedimento durante o frio pode significar um conforto maior da paciente pela menor exposição das cicatrizes ao calor. Além disso, as roupas mais fechadas também ajudam a proteger a região, desde que não sejam quentes demais a ponto de abafar ou levar o local a transpirar demais”, explica a médica, cirurgiã vascular pela Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV), Camila Caetano.





Segundo ela, ainda há outra maneira de diminuir mais os problemas com o pós-operatório: investir no laser endovenoso, técnica que vem se apresentando mais eficaz na eliminação de varizes, em relação à cirurgia convencional, chamada de varicectomia. “Em comparação com os outros procedimentos, o laser demanda uma incisão bem menor e proporciona uma recuperação pós-cirúrgica bem menos complexa. Esses dois fatores, o laser mais o frio, é o que podemos chamar de a autêntica união do útil e do agradável”, compara a médica.





Outro ponto favorável do laser endovenoso é que ele não requer internação nem anestesia geral. “O procedimento pode ser realizado no próprio ambulatório, e a paciente recebe alta no mesmo dia, em muitos casos saindo do consultório caminhando. Tudo isso favorece uma recuperação rápida, que, aliada à temperatura fria, facilita o repouso e a retomada às atividades do cotidiano”, esclarece Camila Caetano.





O inverno, cita a cirurgiã vascular, também auxilia no uso das meias de compressão, que são comumente indicadas pelo médico após o procedimento para melhorar a circulação da região das varizes eliminadas. As meias tendem a ficar mais confortáveis por conta do clima. “São sutilezas que fazem toda a diferença para quem quer minimizar os problemas após o tratamento. É um momento chave, e que exige alguns sacrifícios da parte da paciente até voltar à vida normal”, pontua.