Alimentos são aliados importantes quando se trata de recuperação muscular. Após uma sessão de treino intenso, o corpo precisa de nutrientes específicos para reparar os danos nas fibras musculares e promover o crescimento. Saber quais alimentos consumir pode acelerar esse processo e prevenir lesões futuras.





Segundo o cardiologista e especialista em nutrologia, Annibal Barros Junior, as proteínas são eficazes na recuperação muscular. "A proteína é fundamental na reparação dos músculos, pois fornece os aminoácidos necessários para a reconstrução muscular. Fontes de proteínas como ovos, peito de frango, peixe e leguminosas são altamente recomendadas”, explica o especialista.

Além das proteínas, os carboidratos também têm um papel nesse processo. Annibal destaca que consumir carboidratos após o treino é importante para restaurar a energia perdida e facilitar a recuperação.





Outro nutriente que merece atenção são as gorduras boas, que auxiliam na redução das inflamações. O consumo de alimentos como abacate, nozes e azeite de oliva extra virgem pode contribuir para a recuperação e prevenir lesões. "As gorduras saudáveis ajudam a modular a resposta inflamatória do corpo após exercícios intensos, o que acelera o processo de recuperação", acrescenta o cardiologista.

E nessa lista não podem faltar os micronutrientes. Minerais como magnésio e potássio, encontrados em alimentos como banana, espinafre e água de coco, ajudam a evitar cãibras e dores musculares. "Uma alimentação rica em micronutrientes é essencial para o bom funcionamento muscular e para garantir que o corpo se recupere de forma adequada", afirma Annibal.





O especialista também ressalta a importância de um acompanhamento médico para garantir que os níveis de nutrientes essenciais estejam sempre adequados no organismo. Além disso, a alimentação deve ser planejada de forma individualizada, levando em conta as necessidades específicas de cada pessoa. "Não é apenas uma questão de comer, mas de escolher os alimentos certos e consumi-los nos momentos adequados", reforça o especialista.

