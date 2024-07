A alimentação tem um papel fundamental na manutenção da saúde e pode contribuir significativamente para a prevenção e até mesmo para a cura de diversas doenças. Não à toa, um estudo dirigido pela Harvard TH Chan School of Public Health, concluiu que adotar uma dieta saudável na meia idade aumenta em até 84% as chances de viver uma maturidade com mais qualidade de vida.





De acordo com a nutricionista clínica funcional, Gisela Savioli, os alimentos têm o poder de prevenção e também apoiam os tratamentos. Para ela, eles são os verdadeiros suportes da saúde e o que se coloca no prato pode transformar a vida. A especialista alerta que nenhum alimento sozinho é capaz de combater uma inflamação crônica ou doença já instalada, mas a ciência já sabe que as escolhas alimentares são essenciais para proteger o corpo, fortalecendo o sistema imunológico e deixando-o mais preparado para enfrentar problemas de saúde.





"Na verdade, a maior parte dos problemas de saúde da atualidade é causada pela inflamação crônica, que também é influenciada pelas escolhas nutricionais ruins, como produtos alimentícios, corantes, conservantes, industrializados", diz a nutricionista. "E quando a inflamação crônica está no organismo, a depender de cada um, o efeito manifestado pode ser diferente conforme os órgãos mais vulneráveis. Pode ser diabetes, dores articulares, problemas gástricos como refluxo, insônia, até as doenças cardiovasculares, além de ansiedade, depressão e Alzheimer", menciona a especialista.





Por isso, Gisela ressalta que a alimentação de qualidade é a base de toda a manutenção e resgate de saúde, mas que alguns alimentos, com ações anti-inflamatórias mais específicas podem ser indicados para problemas de saúde, dores e desconfortos.





Insônia



Se você sofre de insônia, coma dois kiwis à noite, próximo das 18h. A fruta é rica em fitomelatonina, que auxilia a estimular o sono de maneira mais natural. O termo explica: fito vem de planta e melatonina é o nome do hormônio antioxidante que produzimos quando estamos, principalmente, dormindo.





Cansaço crônico



Já se você sente cansaço crônico, Gisela orienta o consumo de melancia, fruta rica em água, e recomenda também consumir a parte branca da melancia, entre a polpa e a casca, pois ela é rica em citrulina, e possui propriedades vasodilatadora. Uma dica é fazer suco de melancia com canela.





Pele opaca e queda de cabelo



Caso sua pele esteja sem visco e seu cabelo caindo mais que o normal, inclua couve no cardápio. Essa folha verde é rica em magnésio e é capaz de melhorar o intestino, proporcionando uma melhora da microbiota intestinal, que fornece vitaminas para o cabelo, pele e unhas.





Detox



Nesses casos, Gisela orienta o consumo de laranja in natura, com o bagaço. "Uma curiosidade é que a laranja com bagaço foi utilizada em Chernobyl para ajudar a expulsar os metais tóxicos do corpo da população. Dos tipos de laranja, a que tem mais quantidade de parte branca é a laranja Bahia", comenta.





Intestino preso



Consuma maçã, preferencialmente a fuji e cozida, após as refeições. Ela vai fazer o seu intestino funcionar como um relógio.





Dores articulares



Em caso de dores articulares, Gisela orienta o consumo de abacaxi, principalmente o miolo, parte mais dura. Essa parte da fruta é rica em bromelina, uma substância que dissolve a proteína chamada fibrina que, em excesso, causa dores articulares. Outra fruta indicada é o mamão, que tem papaína, que cumpre a mesma função.