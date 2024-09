O Dia Mundial do Coração, no próximo domingo (29/9), visa conscientizar as pessoas sobre a importância de manter uma vida saudável e evitar doenças cardíacas. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a incidência de mortalidade provocada por doenças no coração, somente no último ano, ultrapassou a marca de 400 mil pessoas no Brasil, enquanto no mundo esse número foi superior a 7 milhões.





“O aumento do fluxo na circulação sanguínea ou a alteração da pressão arterial causa lesões nas veias e artérias dos olhos, provocando doenças oculares que podem levar à cegueira”, diz o especialista em cirurgia refrativa no Oftalmos - Hospital de Olhos, em Santa Catarina, Fernando Ramalho.

é uma doença crônica e progressiva da microvasculatura da retina , sendo uma das complicações mais frequentes causada pelo descontrole da glicemia. Pode ser não proliferativa, no formato de microaneurismas, hemorragias intrarretinianas e processos inflamatórios, ou proliferativos, causando hemorragia vítrea, descolamento de retina e glaucoma neovascularproblemas cardíacos, como arritmias ou aterosclerose, podem aumentar o risco de formação de coágulos que bloqueiam as veias da retina, resultando em perda repentina de visão



Oclusão da artéria central da retina (OACR): a formação de coágulos ou aterosclerose nas artérias também pode bloquear as artérias centrais da retina, causando perda rápida e indolor da visão, semelhante a um "derrame ocular". Problemas cardíacos, como a fibrilação atrial, podem aumentar esse risco





Neuropatia óptica isquêmica anterior: o fluxo sanguíneo inadequado para o nervo óptico, muitas vezes relacionado a problemas vasculares ou cardíacos, pode causar danos irreversíveis ao nervo, levando à perda de visão







"É importante destacar que doenças cardíacas requerem acompanhamento não apenas de um cardiologista, mas também de um oftalmologista, quando necessário. O corpo humano é um sistema interligado, e condições em uma área podem exigir o cuidado de diversas especialidades médicas", reforça Fernando Ramalho.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia