água quente pode danificar os cabelos porque ela remove os óleos naturais do couro cabeludo, deixando-os secos e frágeis. Além disso, o calor excessivo pode abrir as cutículas dos fios, tornando-os mais suscetíveis à quebra e ao frizz. Com o tempo, isso pode resultar em cabelos opacos e sem vitalidade. Prefira água morna ou fria.

Com a chegada do verão, a atenção com os cabelos precisa ser redobrada. A exposição ao sol, ao sal do mar e ao cloro das piscinas podem causar ressecamento, desbotamento da cor e até quebra dos fios. Segundo Jacqueline Rabelo, especialista em beleza e cabelos, os cuidados nessa estação são fundamentais para manter a saúde e a beleza dos fios, independentemente do tipo de cabelo.





De acordo com ela, um dos principais vilões dessa época é a radiação solar, que pode danificar a estrutura capilar e oxidar os fios tingidos. "Assim como protegemos a pele, é essencial usar produtos com proteção UV nos cabelos para evitar os danos causados pelo sol", orienta Jacqueline. Além disso, o sal do mar e o cloro afetam a hidratação natural dos fios, sendo indispensável reforçar o uso de máscaras nutritivas e leave-ins hidratantes.

Tratamento





Investir em tratamentos pós-sol é outra estratégia importante para recuperar os fios dos desgastes sofridos durante as férias. "Uma hidratação semanal no salão, com produtos profissionais, pode transformar a saúde do cabelo e prevenir problemas futuros", destaca a especialista.



Proteja seus fios



Os cuidados diários devem ser intensificados no verão. Ao frequentar praias ou piscinas, o uso de chapéus e bonés é uma proteção extra que reduz a exposição direta ao sol. "Essa simples atitude não apenas protege os fios, mas também evita que o couro cabeludo fique sensível ou até queimado", comenta Jacqueline Rabelo.



Além disso, a especialista recomenda o uso de óleos capilares para criar uma barreira protetora contra o sal e o cloro. Aplicar o óleo antes de entrar na água ajuda a minimizar os danos e preservar a hidratação.



A rotina de lavagem também precisa de atenção especial no verão. Após um dia de praia ou piscina, é crucial remover resíduos de sal e cloro com produtos adequados. "Opte por shampoos suaves, que limpam sem agredir, e finalize com um condicionador hidratante para selar as cutículas", sugere.



Dicas

Use produtos com proteção UV diariamente;

Lave os cabelos com água doce após o contato com o mar ou piscina;

Faça hidratações semanais com máscaras de nutrição intensa;

Evite o uso excessivo de ferramentas térmicas, como chapinhas e secadores;

Use chapéus ou bonés em dias de sol forte.

Jaqueline garante que mudanças na rotina podem significar cabelos saudáveis e bonitos durante toda a estação. "Cuidar dos fios no verão não precisa ser complicado, o segredo está na consistência e no uso dos produtos certos", ensina.