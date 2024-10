Para quem pratica esportes regularmente, é importante lembrar de preparar e cuidar da pele e do cabelo durante os treinos. A exposição ao sol, a água com cloro, água do mar e o próprio suor, têm reflexos na saúde destas regiões do corpo.

Consultora de beleza e autocuidado, gestora do Salão Shimoze, Stefanie Gurgel lista cinco passos para ajudar qualquer pessoa que faz atividade física a manter pele e cabelo saudáveis, tanto no verão quanto no inverno:





- Invista em uma proteção solar intensa: faça uso diário de protetor solar de amplo espectro com FPS alto para proteger contra os raios UVA e UVB, essencial durante as competições ao ar livre e treinos sob o sol



- Hidrate bastante a pele: faça manutenção da hidratação da pele com produtos leves e não comedogênicos, aplicando hidratantes após banhos e períodos de atividade intensa para prevenir ressecamento e irritações. Lembre-se de beber bastante água também



- Seque e proteja o cabelo: após a lavagem, secar o cabelo e aplicar um protetor capilar é essencial no combate à poluição, água de piscina e sol. Além disso, é preciso cautela ao prender os fios. Um elástico muito rígido ou muito apertado pode quebrar e danificar o cabelo



- Mantenha os lábios hidratados: a aplicação regular do protetor labial com FPS ajuda a proteger contra queimaduras solares e ressecamento, especialmente durante atividades ao ar livre e sob condições climáticas variadas



- Lembre-se de realizar os tratamentos noturnos: utilizar séruns faciais e óleos capilares antes de dormir restaura a vitalidade após um dia de competições e treinos intensos. Além de serem efetivos, são práticos e se encaixam na rotina de qualquer atleta





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia