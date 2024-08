Os Jogos Olímpicos Paris 2024 celebram a dedicação e a habilidade dos atletas de elite, mas o esforço extremo necessário para competir em tal nível também afeta a saúde da pele desses competidores. Entre os impactos mais visíveis estão a falta de gordura facial, a flacidez e a diminuição do tônus cutâneo.





Segundo a especialista em rejuvenescimento facial, Priscila Martelli, a falta de gordura facial é um efeito colateral comum entre atletas de alto rendimento. O intenso regime de exercícios e a necessidade de manter baixos percentuais de gordura corporal resultam em uma aparência mais magra e ossuda, especialmente no rosto. “Essa perda de gordura subcutânea pode fazer com que os atletas pareçam mais envelhecidos do que realmente são”, afirma a especialista.





Além disso, a flacidez da pele se torna uma preocupação significativa. A constante oscilação de peso e o estresse físico imposto à pele podem diminuir sua elasticidade, resultando em uma aparência flácida e menos tonificada. Esse problema é agravado pela exposição contínua ao sol durante os treinos ao ar livre, que acelera o envelhecimento cutâneo.





A diminuição do tônus muscular e cutâneo também é uma consequência direta da exaustão física. A intensa rotina de treinos pode levar ao desgaste da pele, que perde sua firmeza e vigor. De acordo com Priscila Martelli, para mitigar esses efeitos, os atletas devem adotar cuidados especiais com a pele. “Eles precisam cuidar da pele em um formato 360º com hidratação intensa, uso de protetor solar e tratamentos estéticos específicos para manter a saúde cutânea como lasers, ultra sons, preenchedores e bioestimuladores de colágeno”, orienta a especialista em rejuvenescimento facial.

Para quem não é atleta olímpico, mas também sofre com pouca gordura e flacidez facial, já existem tratamentos específicos para tratar esses problemas. São eles:





- Bioestimulador de colágeno: estimula a produção de colágeno e elastina, ajudando a firmar a pele e melhorar o tônus





- Microagulhamento: promove a regeneração da pele através da indução de colágeno, resultando em uma pele mais firme e rejuvenescida





- Ultrassom microfocado: trata a flacidez e a perda de tônus de forma não invasiva, proporcionando um lifting natural ao estimular as camadas mais profundas da pele