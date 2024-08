O Dia da Gestante, nestq auinta-feira (15/8), é uma data que alerta para a importância da saúde e do bem-estar durante a gravidez. Este é um momento crucial para que as futuras mamães mantenham uma rotina de cuidados que assegure não apenas a saúde do bebê, mas também a sua própria autoestima e conforto. Entre os aspectos a serem observados estão a pele, unhas e cabelos, que podem passar por mudanças significativas durante esse período. Por isso, a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) destaca os principais cuidados que as mulheres grávidas devem ter.





A coordenadora do departamento de cosmiatria da SBD, Elisete Crocco, comenta que é necessário que as gestantes busquem atendimento dermatológico logo no início da gravidez, para receberem a orientação adequada da rotina de skincare. Também é preciso estar atenta para fazer revisão de pintas, por exemplo, já que elas aumentam e podem simular algumas lesões malignas. Depois devem voltar no terceiro trimestre para receber as orientações do pós-parto, como cuidados da mama na amamentação, da ferida pós-operatória e prevenção de estrias.





“A gestação é uma situação hipercromiante, ou seja, existe um estímulo do hormônio produtor de melanina que faz com que a paciente fique com a pele mais pigmentada. Isso pode aparecer, de maneira fisiológica, nas aréolas, área ao redor do mamilo, que ficam mais escuras, além daquela marca que fica na barriga, chamada de linha alba. A vulva também fica mais escurecida e as chances de ter melasma na gestação aumentam. Então, é muito importante a consulta ao dermatologista”, explica Elisete.





Ela ressalta que o uso do fotoprotetor adequado é essencial. Também é preciso entender o que pode e o que não pode para a gestante. Segundo a especialista, uma série de medicações não devem ser usadas, mas de cuidados tópicos o mais importante é evitar ácido retinóico, hidroquinona e ácido salicílico. Além disso, procedimentos estéticos não são indicados.





“Não orientamos fazer procedimentos agressivos principalmente pela chance de fazer mais hipercromia, que são as desordens de pigmentação. Quando se faz laser, por exemplo, você tem mais estímulo de calor e mais chance da paciente ter algum tipo de complicação. É uma situação temporária, então se torna bem tranquilo da mulher aguardar o término da gestação para fazer eventuais procedimentos. Claro que tudo bem pensado em risco-benefício”, indica a médica dermatologista.





Segundo Violeta Tortelly, membro do departamento de cabelos e unhas da SBD, também é preciso evitar produtos químicos como tinturas e alisamentos, já que alguns estudos relacionam o uso desses produtos ao câncer no bebê. “Já em relação a xampus e condicionadores normais não há contraindicação. Alguns xampus para dermatite seborreica (caspa) devem ser avaliados quanto a riscos e benefícios com o dermatologista, dependendo de cada caso. Um ponto positivo é que os cabelos caem menos, logo, ficam mais cheios e bonitos. Isso se deve as alterações hormonais da gravidez”, explica Violeta. Nas unhas é preciso ter muito cuidado ao tirar cutículas, “porque há um risco aumentado de granuloma piogênico, aquela carne esponjosa que surge onde machucou, causando muita dor”, destaca.

O presidente da SBD, Heitor de Sá Gonçalves, alerta sobre os cuidados a serem tomados por quem deseja engravidar e está em uso de medicamentos como os imunobiológicos. “As mulheres que usam medicamentos, como por exemplo, para psoríase e dermatite atópica, devem buscar uma orientação médica antes mesmo de engravidar, visando prevenir complicações gestacionais, que podem variar de um medicamento para outro”, afirma.