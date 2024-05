Informação de qualidade auxilia no processo de transformação do corpo e da mente para a chegada do bebê

A gestação é um momento único na vida da mulher. Período em que há inúmeras transformações e se inicia uma conexão com o bebê. Para que se tenha uma experiência positiva e saudável, a médica, membro da diretoria da Associação de Ginecologistas e Obstetras de Minas Gerais (Sogimig), Larissa Volpini, afirma que é preciso preparar a mente e o corpo para esse momento, e dá dicas para gestantes e familiares:

Se informe

Informação de qualidade auxilia no processo de transformação do corpo e da mente para a chegada do bebê. O próprio médico, outras mães e até sites confiáveis podem diminuir a ansiedade e gerar a segurança necessária. Além da gestação, o parto e os primeiros meses após o nascimento precisam ser planejados e as dúvidas sanadas.

Tenha hábitos saudáveis

Acima de tudo na gravidez, é importante manter hábitos de vida saudáveis. Se alimentar bem, não ingerir bebida alcoólica, não fumar, evitar ao máximo refrigerantes ou bebidas extremamente processadas são atitudes fundamentais. Além disso, praticar atividade física regularmente e ter boas noites de sono é importante nesse processo.

Cuide da saúde mental

Ao longo da gestação e após o nascimento do bebê, a mulher passará por transformações importantes, e muitas mudanças vão ocorrer na vida pessoal e profissional. Esse é um momento de grande fragilidade e vulnerabilidade emocional, e a atenção à saúde mental não pode ser esquecida. É preciso estar atenta aos sinais de alerta e procurar ajuda quando necessário. Cuidar para ter momentos relaxantes e de prazer também pode contribuir positivamente.

Faça o acompanhamento pré-natal

O médico é a pessoa mais capacitada para acompanhar a gestação e identificar e tratar possíveis riscos ou intercorrências. Além do acompanhamento, é importante que a gestante realize os exames indicados, coloque o cartão de vacina em dia, ouça as orientações e tire as dúvidas.

Envolva a rede de apoio

Ter a família por perto, nas dificuldades, nas alegrias ou até mesmo na rotina das práticas saudáveis faz com que esse processo se torne mais leve para o corpo e para a cabeça. Nesse contexto, é muito importante incluir essa rede de apoio também no pré-natal.