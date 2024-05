A recomendação é apostar em frutas, legumes, grãos integrais e produtos com baixo teor de gordura

Nos últimos anos, os números de casos de câncer não pararam de crescer em todo o mundo. Como reflexo dessa realidade, a International Agency for Research on Cancer (IARC) fez uma projeção de aumento dos diagnósticos da doença nas próximas décadas. A expectativa é que os novos casos ultrapassem os 20 milhões observados em 2022 e cheguem ao total de 35 milhões ao redor do globo, em 2050.

A IARC também apontou que, em 2030, o câncer será a principal doença responsável pela taxa de mortalidade no Brasil, ultrapassando os problemas cardiovasculares. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), o desenvolvimento da condição pode estar associado a diversos aspectos, mas há, pelo menos, 12 tipos de tumores malignos relacionados aos fatores ambientais e comportamentais.

Isso quer dizer que hábitos como o consumo excessivo de álcool, ingestão de alimentos ultraprocessados, excesso de peso corporal e inatividade física podem aumentar os riscos de câncer. Por esse motivo, a inclusão de hábitos saudáveis na rotina diária é uma das maneiras de prevenção de câncer no colon e reto e outros tipos da doença.

O Inca informa que pesquisas internacionais e nacionais relatam haver um baixo reconhecimento dos fatores de risco da doença entre a população brasileira. Boa parte das pessoas não sabe ao certo que é possível prevenir e, muito menos, quais medidas devem ser tomadas para isso.

Relação entre estilo de vida e prevenção do câncer

De acordo com as autoridades de saúde, o câncer está associado a vários fatores, sendo muitos deles evitáveis. O Código Latino-Americano e Caribenho contra o Câncer, realizado pela IARC em parceria com a Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), reúne 17 ações para uma vida mais saudável na prevenção de tumores.

O documento mobilizou mais de 60 especialistas da região para discutir diretrizes de prevenção contra o câncer, considerando condições epidemiológicas, econômicas, sociais e culturais. Depois do debate dos profissionais, ficou perceptível que todos os fatores listados no código estão relacionados à promoção de uma vida saudável.

Segundo o Ministério da Saúde, ter uma vida saudável envolve o bem-estar físico, mental, psicológico e emocional. Para isso, é importante estar atento às práticas do dia a dia que podem proporcionar mais qualidade de vida aos indivíduos.

Alimentação equilibrada, prática regular de atividade física, diminuição do consumo de alimentos processados, menor ingestão de álcool e combate ao tabagismo são alguns dos aspectos que podem ser determinantes para a prevenção do câncer e de outras doenças.

Os hábitos são indicados pela OMS e Ministério da Saúde para toda a população.

Outro aspecto importante na prevenção ao câncer é buscar informações sobre a doença. Quando a pessoa conhece os sintomas do câncer de mama, é mais fácil observar alterações que possam indicar a condição. De acordo com o Inca, quanto mais cedo é feito o diagnóstico, maiores são as chances de cura.

Após o diagnóstico de um câncer, o paciente também deve buscar orientações com os médicos para o esclarecimento sobre o tratamento a ser realizado, o que inclui informações sobre cirurgias, medicamentos, quimioterapia, radioterapia e psicoterapia. Estar bem informado auxilia no processo de cura da doença.

Por onde começar?

A adoção de uma alimentação equilibrada e saudável é um dos fatores essenciais para prevenir o câncer. Segundo o Inca, evitar o consumo de alimentos processados é um dos primeiros passos, pois não há limite seguro de ingestão.

A recomendação é apostar em frutas, legumes, grãos integrais e produtos com baixo teor de gordura. Além disso, também é aconselhável reduzir o consumo de carne vermelha e alimentos conservados, buscando apostar em proteínas mais saudáveis como peixe, frango e leguminosas.

A obesidade é uma condição que pode facilitar o surgimento de casos de câncer. Dessa forma, o Inca indica a manutenção do peso corporal dentro dos limites recomendados de índice de massa corporal (IMC). Conforme aponta o Ministério da Saúde, o limite saudável para adultos é entre 18,5 e 24,9kg/m².

O consumo de álcool está associado ao aparecimento de alguns tipos de câncer , como boca, garganta, esôfago, fígado, mama e cólon. Por isso, o Inca orienta evitar o consumo, pois não há uma quantidade segura de ingestão. O mesmo é válido para o tabaco, que pode favorecer o surgimento de tumores malignos no pulmão, esôfago, pâncreas e colo do útero.

A prática regular de atividade física é indicada pelo Ministério da Saúde, a OMS e o Inca como uma medida importante para a prevenção do câncer. Manter o corpo ativo ajuda a fortalecer o sistema imunológico, melhora o sistema digestivo e auxilia no controle do peso.