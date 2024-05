Adquirir um caminhão itinerante para a realização de mamografias em diversas cidades mineiras: essa é a meta do segundo jantar beneficente do Instituto Mário Penna. Se alcançada, vai servir para ampliar a atuação do instituto na luta contra o câncer de mama, já que o Mário Penna oferece todos os anos exames gratuitos de mamografia para duas mil mulheres em Belo Horizonte.



A intenção é fornecer para as prefeituras de todo estado um serviço mais rápido de diagnóstico e tratamento do câncer, aumentando, assim, as chances de cura da doença. Para o presidente do instituto, Marco Antônio Viana Leite, o caminhão itinerante de mamografia aumenta a chance de mais mulheres terem a possibilidade de superar a doença e mudar a história de suas vidas.

Para que o sonho seja concretizado, o Instituto Mário Penna preparou um jantar beneficente que será realizado no dia 27 de junho, no Contemporâneo Hall, em Nova Lima. A data também coincide com o aniversário de 53 anos do Instituto Mário Penna.

Durante o jantar, preparado pelo tradicional Buffet Santa Lúcia, cerca de 600 pessoas poderão apreciar um show intimista dos irmãos Rogério Flausino e Wilson Sideral cantando os sucessos de Cazuza. As cotas para participar do jantar, e assim contribuir de fato com a democratização da saúde, estão à venda. Mais informações podem ser obtidas com Filipe Guimarães pelo telefone (31) 98797-1333.



Este será o segundo jantar beneficente oferecido pelo instituto. No primeiro, em 2023, o valor arrecadado foi investido na obra de ampliação do setor de quimioterapia do Hospital Luxemburgo, que tem em seus atendimentos 80% de pacientes do SUS. O recurso possibilitou a construção de sete novos consultórios, uma nova sala de apoio para a equipe de enfermagem e a substituição de 100% das bombas de infusão em todas as unidades da instituição. Além disso, foi possível, ainda, a construção de dois novos elevadores, que estão em fase final de instalação, para oferecer mais acessibilidade aos pacientes e colaboradores.



De acordo com os responsáveis pelo Espaço de Cultura e Arte (ECA), que estão à frente da organização do jantar, Ricardo Matosinho e Filipe Guimarães, esta será a melhor forma de comemorar os 53 anos do Mário Penna e celebrar, com solidariedade e esperança, mais de meio século de uma história de comprometimento e dedicação à vida.



O Instituto Mário Penna é uma instituição filantrópica de saúde especializada em tratamentos contra o câncer. Sua estrutura é composta pelo Hospital Luxemburgo, Núcleo de Excelência em Saúde (NEXS), Casa de Apoio Beatriz Ferraz, Núcleo de Especialidades Oncológicas (NEO) e o Instituto de Ensino, Pesquisa e Inovação. O Hospital Luxemburgo é classificado pelo Ministério da Saúde como Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON).



Há mais de 50 anos assistindo pacientes com câncer, o Instituto Mário Penna é hoje o maior prestador de serviços em oncologia do SUS no estado. É o responsável pelo maior número de cirurgias oncológicas e sessões de quimioterapia e radiologia. Em 2023 atendeu a 271.907 pacientes, em 144.047 consultas, 37.224 sessões de quimioterapia, 40.528 sessões de radioterapia, 11.395 exames de mamografia, realizou 19.526 cirurgias e 32 transplantes de medula óssea.



2º Jantar Beneficente Instituto Mário Penna

27 de junho às 20h

Contemporâneo Hall - Av. Toronto, 200 - Jardim Canadá, Nova Lima

Venda de cotas - Filipe Guimarães (31) 98797-1333