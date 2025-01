Com a chegada do verão e o aumento da exposição ao sol, cuidar da pele torna-se essencial para evitar queimaduras solares. Uma pesquisa realizada, em 2024, pela Academia Americana de Dermatologia (AAD) com mais de mil pessoas nos EUA mostrou que, adultos com idades entre 18 e 26 anos desconheciam um ou mais riscos de queimaduras solares, como o risco aumentado de desenvolver câncer de pele ou envelhecimento prematuro. Quando o assunto é conhecimento sobre proteção solar, 32% dos adultos desta geração recebem uma nota “D” ou “F”.



Proteger e cuidar da pele durante o verão é uma atitude que vai além da estética, contribuindo para a saúde geral e prevenção de doenças dermatológicas. Pensando nisso, Damiê De Villa, dermatologista do Kurotel, compartilha orientações valiosas que abrangem desde a prevenção de queimaduras solares até a manutenção do bem-estar da pele.

1. Trate as queimaduras

Aplique produtos que contenham aloe vera, calamina ou ácido hialurônico. Esses ingredientes auxiliam na regeneração celular e aliviam a ardência, são eficazes para reduzir a dor e promover a cicatrização. Também é importante evitar loções que contenham álcool, pois podem ressecar ainda mais a pele e retardar o processo de recuperação.



2. Aplique compressas frias

Utilize compressas de água fria ou toalhas úmidas e frias para aliviar o desconforto.



3. Utilize hidratantes corporais

Use hidratantes sem álcool para evitar ressecar ainda mais a pele. Aplique-os várias vezes ao dia, principalmente após o banho. Evite cremes que possam causar irritação. Prefira os dermatologicamente testados e hipoalergênicos.

4. Hidrate-se

Beba bastante água ao longo do dia e consuma alimentos ricos em água, como melancia, laranja e pepino, que ajudam a manter a hidratação de dentro para fora. As queimaduras solares podem causar desidratação, então é importante manter-se bem hidratado para ajudar seu corpo a se recuperar.



5. Cuidados adicionais

Caso a queimadura seja mais grave, com bolhas, dor intensa ou febre, é fundamental procurar um médico para avaliação e tratamento adequado.

