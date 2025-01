Com rotinas cada vez mais dinâmicas, ter opções de snacks práticos e saudáveis é essencial. Seja durante uma viagem, no intervalo do trabalho, no trânsito ou na espera de um voo no aeroporto, os snacks on-the-go são aliados perfeitos para manter uma alimentação nutritiva e saudável, mesmo na correria.

Esses lanchinhos rápidos têm ganhado espaço por serem acessíveis e nutritivos, ajudando a fugir de opções industrializadas, que muitas vezes são desequilibradas em nutrientes e calorias, geralmente ricas em gorduras e carboidratos e pobre em proteínas. As barras de proteína se destacam como soluções ideais para esses momentos para quem busca um lanche saudável e equilibrado.

Além de serem práticas no dia-a-dia, as barras de proteína trazem suporte para a construção e recuperação muscular, ajudam na saciedade e no controle do apetite e aumentam o aporte proteico do seu dia. "Elas podem ser boas escolhas devido a praticidade, sabor e um bom valor de teor proteico, porém não substituem refeições e é sempre bom ver toda a necessidade nutricional individual de cada um, principalmente, caso haja alguma restrição e saber melhor sobre o consumo e combinações", comenta a nutricionista Maria Eloisa, da Nutrata.

A especialista destaca que não há um consumo específico para o snack. "Na embalagem há a recomendação de consumir uma ao dia, porém é bom salientar sobre a importância da orientação do nutricionista para saber se pode ser consumido mais."

Além disso, as barrinhas não possuem uma restrição de público, mas a tabela nutricional é voltada para as necessidades de pessoas maiores de 18 anos, então os cálculos são feitos com base nos valores diários dessa faixa etária. "As barrinhas podem ser usadas tantos por atletas ou não atletas. O que ocorre, é que há mesmo uma busca maior do público do "mundo fitness" que busca por esses produtos devido as metas proteicas e/ou orientações nutricionais", explica Maria.





