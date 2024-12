Com a rotina acelerada, muitas pessoas deixam de lado a prática de exercícios físicos e a alimentação balanceada. No entanto, pequenas pausas ao longo do dia, combinadas com escolhas nutricionais inteligentes, podem fazer toda a diferença para o bem-estar. Coordenadora do Science Hub da Puravida, Priscila Gontijo explica como inserir movimentos rápidos e refeições equilibradas para aumentar a energia, melhorar o foco e manter a saúde em dia.





Pausas de cinco minutos para movimentar o corpo



“Mesmo pequenas pausas são capazes de ativar a circulação, aliviar tensões e melhorar o humor”, explica Priscila. Incorporar exercícios simples e rápidos ao longo do dia pode aumentar a disposição sem exigir muito tempo.





Ela sugere os seguintes exercícios rápidos:





- Alongamento de braços e pernas para aliviar tensões musculares





- Agachamentos para ativar os grandes grupos musculares





- Respiração profunda e consciente para reduzir o estresse





- Caminhada curta pelo ambiente de trabalho ou pela casa para estimular a circulação



Lanches nutritivos para manter a energia





Para que o corpo tenha energia suficiente, além dessas pausas ativas, é fundamental manter uma alimentação equilibrada ao longo do dia.





Veja dicas de snacks saudáveis da nutricionista:





- Mix de castanhas e sementes (ricos em gorduras boas, magnésio e vitaminas do complexo B)





- Frutas frescas ou secas (fontes rápidas de energia e fibras)





- Iogurte natural com chia ou linhaça (proteínas e fibras para saciedade)





- Barras de proteína de alta qualidade, sem adição de açúcares refinados





Hidratação é fundamental







Durante as pausas, é importante também garantir a hidratação adequada. "A água é essencial para o funcionamento do corpo, especialmente durante atividades físicas, mesmo que leves", alerta Priscila.





A nutricionista sugere o consumo de água aromatizada com rodelas de limão, hortelã ou gengibre pode tornar a hidratação mais agradável e trazer benefícios antioxidantes.

A importância das vitaminas para o desempenho físico







Além da alimentação, garantir a ingestão adequada de vitaminas é crucial para o desempenho físico e mental. Priscila destaca algumas vitaminas que não podem faltar:





- Vitamina C: ajuda na recuperação muscular, combatendo o estresse oxidativo gerado pelos exercícios





- Vitamina D: melhora a força muscular e a saúde óssea





- Vitaminas do complexo B: essenciais para o metabolismo energético e a manutenção da concentração





- Magnésio: contribui para o relaxamento muscular e combate câimbras









"Incorporar pausas para exercícios rápidos e alimentação saudável não apenas melhora o bem-estar físico, mas também aumenta a produtividade e o foco no dia a dia", reforça.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia