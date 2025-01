Com a chegada do novo ano, muitas pessoas colocam entre suas metas a prática regular de exercícios físicos, especialmente a musculação. Essa atividade é uma das mais procuradas para melhorar o condicionamento físico e a saúde, mas também exige cuidados específicos para evitar lesões, sobretudo nas mãos, afinal, os membros desempenham um papel essencial nos treinos de força.



“A musculação oferece inúmeros benefícios, mas é fundamental estar atento aos cuidados necessários para evitar lesões. A repetição de movimentos, o excesso de carga e a execução inadequada da técnica podem causar problemas nas mãos e punhos, como tendinites, entorses e compressão de nervos. Adotar a postura correta e respeitar os limites do corpo é essencial para treinar de forma segura”, explica o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão (SBCM), Rui Barros.

Alguns exercícios clássicos da musculação exigem um esforço significativo das mãos e dos punhos, podendo levar a lesões quando realizados de maneira inadequada. Um exemplo é a rosca direta (bíceps), que, ao ser executada com barras ou halteres excessivamente pesados, pode sobrecarregar os punhos e aumentar o risco de tendinites. “Foi nessas circunstâncias que nosso medalhista de ouro da ginástica, Arthur Zanetti, rompeu o tendão bicipital distal ao nível do cotovelo, prejudicando a carreira do atleta. Portanto, é essencial priorizar a técnica correta e utilizar cargas adequadas para prevenir problemas”, relembra o cirurgião.



Na flexão de punho, embora seja um exercício para fortalecer o antebraço, a execução repetitiva ou com carga excessiva pode resultar em dor ou inflamação. Já no levantamento terra, a pegada inadequada do peso ou a falta de firmeza pode gerar compressão dos nervos ou até mesmo pequenos traumas nos tendões. Já a barra fixa exige força constante das mãos e dos dedos, podendo causar fadiga muscular ou bolhas se não houver cuidado.

Prevenção

Para evitar problemas e garantir a segurança durante os treinos, o ortopedista sugere algumas recomendações importantes. “Inicie com pesos leves e aumente gradualmente à medida que sua resistência e técnica evoluírem. Além disso, o uso de proteções, como luvas ou straps - tiras feitas de materiais resistentes, como algodão, nylon ou couro, que são enroladas em torno do punho e da barra ou equipamento utilizado —, pode ajudar a reduzir o atrito e minimizar a sobrecarga direta nas mãos”, orienta.



Ainda segundo Rui Barros, realizar exercícios específicos para fortalecer os músculos das mãos, dedos e punhos antes de iniciar na musculação, além de procurar orientação de um profissional de educação física para aprender a executar os exercícios corretamente, são outras ações importantes para prevenir lesões.



E, ao perceber dores persistentes, dormência ou dificuldade para segurar os pesos durante ou após o treino, é fundamental buscar a avaliação de um ortopedista especialista em cirurgia da mão. “Esses sinais podem ser indicativos de lesões mais graves, como síndrome do túnel do carpo ou tendinites”, alerta.

