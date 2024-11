O túnel do carpo é uma passagem localizada na base do punho, formada por ossos do carpo na parte inferior e pelo ligamento transverso do carpo na parte superior





A síndrome do túnel do carpo (STC) é uma condição neurológica comum causada pela compressão do nervo mediano ao passar pelo túnel do carpo, uma passagem estreita na base da mão. Essa compressão pode resultar em uma série de sintomas, como dor, dormência e fraqueza nas mãos e punhos. Identificar precocemente os sinais da STC é crucial para evitar complicações e preservar a funcionalidade das mãos.

Anatomia do túnel do carpo

O túnel do carpo é uma passagem localizada na base do punho, formada por ossos do carpo na parte inferior e pelo ligamento transverso do carpo na parte superior. Dentro desse túnel, passam nove tendões flexores e o nervo mediano, responsável pela sensibilidade e função motora de parte da mão, incluindo o polegar, o indicador, o dedo médio e parte do dedo anular.

Quando o túnel do carpo se estreita ou há aumento de pressão no local, o nervo mediano pode ser comprimido, resultando na síndrome do túnel do carpo.

Sinais e sintomas da STC

- Dormência e formigamento

- Dor no punho e na mão

- Fraqueza nas mãos

- Sensação de choque elétrico

- Piora dos sintomas durante atividades repetitivas

Fatores de risco

- Diabetes

- Hipotireoidismo

- Artrite reumatoide

- Gravidez

- Genética

- Obesidade





Diagnóstico da STC

O médico pode realizar uma série de exames clínicos e complementares, como:

- Teste de Phalen: o paciente é instruído a flexionar o punho em um ângulo de 90 graus por cerca de um minuto. Se houver dormência ou formigamento, o teste é considerado positivo.

- Teste de Tinel: o médico aplica leves toques na parte interna do punho para verificar se há sensação de choque elétrico.

- Eletromiografia (EMG): esse exame mede a atividade elétrica dos músculos e verifica se há algum dano nos nervos. Ele pode identificar a gravidade da compressão do nervo mediano.

- Ultrassonografia ou ressonância magnética: esses exames podem ser usados para visualizar diretamente o nervo mediano e estruturas ao redor, especialmente em casos atípicos ou com outras suspeitas associadas.

Tratamentos para STC

Pode ser dividido em conservador e cirúrgico, dependendo da gravidade dos sintomas.

Tratamentos conservadores

- Imobilização

- Fisioterapia

- Medicação

- Mudanças ergonométricas



Tratamento cirúrgico

Quando os sintomas são graves ou persistem após o tratamento conservador, pode ser necessária a cirurgia de descompressão do túnel do carpo, que envolve cortar o ligamento transverso para aliviar a pressão sobre o nervo mediano. Este procedimento pode ser realizado de forma aberta ou por via endoscópica.

Prevenção da STC

Prevenir a STC envolve modificar hábitos e adotar medidas ergonômicas:

- Pausas regulares: faça intervalos durante atividades repetitivas para relaxar os músculos e tendões.

- Alongamentos: alongue os punhos e mãos frequentemente para manter a flexibilidade

- Ergonomia adequada: certifique-se de que seu ambiente de trabalho está ajustado para minimizar o esforço nas mãos e punhos

- Uso de equipamentos corretos: ferramentas com design ergonômico podem reduzir o risco de lesão por esforço repetitivo.

ASTC pode impactar significativamente a qualidade de vida, mas o reconhecimento precoce dos sintomas e a adoção de medidas adequadas podem evitar sua progressão. Se você apresenta sinais como dormência, dor ou fraqueza nas mãos, não hesite em procurar orientação médica. Com diagnóstico e tratamento adequados, é possível controlar os sintomas e retomar as atividades diárias sem limitações.

Quer mais dicas sobre esse assunto? Acesse: www.tiagobaumfeld.com.br ou siga @tiagobaumfeld