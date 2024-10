A dor entre os dedos dos pés é uma queixa comum que pode afetar pessoas de todas as idades. Essa dor pode variar de leve a intensa, dependendo da causa. É uma sensação incômoda que pode impactar diretamente a qualidade de vida, limitando atividades diárias, como caminhar, correr ou até mesmo ficar de pé por longos períodos. Existem diversas causas para a dor, e cada uma delas requer um tipo específico de abordagem para diagnóstico e tratamento. Vamos a elas:

Neuroma de Morton

Essa condição ocorre quando o nervo que passa entre os ossos metatarsais (geralmente entre o terceiro e o quarto dedo) se torna irritado ou inflamado, resultando em dor e desconforto.

O neuroma de Morton geralmente ocorre em resposta à compressão ou irritação do nervo plantar interdigital - nervo sensitivo localizado na planta do pé. Essa compressão pode ser causada por uma série de fatores, incluindo o uso de sapatos apertados ou de salto alto, que comprimem a região da frente do pé, ou atividades que sobrecarregam essa área, como correr e saltar. Pacientes frequentemente relatam sensação de dor aguda ou queimação na planta do pé, que pode irradiar para os dedos. Além disso, é comum a sensação de estar pisando em uma pedra ou objeto duro, mesmo que não haja nada fisicamente presente no calçado.

O tratamento pode variar de acordo com a gravidade dos sintomas. Em casos leves, mudanças no tipo de calçado e o uso de palmilhas ortopédicas podem aliviar a pressão sobre o nervo. Injeções de corticoides ou anti-inflamatórios também podem ser úteis. Nos casos mais graves, pode ser necessária a cirurgia para remover o neuroma.

Calos e calosidades

São áreas de pele espessa que se formam em resposta à pressão ou fricção contínua. Essas formações são comuns entre os dedos dos pés, especialmente quando os sapatos são apertados ou existe deformidade nos dedos, como joanetes ou dedos em martelo. Os dois casos podem causar dor e desconforto, especialmente quando a pele espessa pressiona nervos ou outras estruturas sensíveis do pé.

O tratamento inclui uso de sapatos adequados, que não gerem fricção excessiva entre os dedos. Palmilhas e protetores podem ajudar a redistribuir a pressão e evitar o agravamento do problema. Em alguns casos, pode ser necessária a remoção do calo ou calosidade e a correção da causa por um ortopedista.

Dedos em garra

São deformidades que afetam as articulações dos dedos dos pés, fazendo com que eles se curvem de maneira anormal. Essa condição é frequentemente causada pelo uso prolongado de calçados apertados ou pelo desequilíbrio muscular no pé. A dor geralmente ocorre nas áreas onde os dedos curvados entram em contato com o calçado, o que pode causar pressão excessiva e atrito entre os dedos, podendo causar bolhas, calos e dor entre os dedos.

O tratamento pode incluir uso de calçados mais confortáveis, uso de órteses e fisioterapia. Em casos graves, pode ser necessária a correção cirúrgica.

Bursite

Ocorre quando uma das bursas do pé – pequenas bolsas cheias de líquido que ajudam a reduzir o atrito entre ossos e tecidos moles – se inflama. Isso pode ocorrer em qualquer parte do pé, incluindo entre os dedos. Pode ser causada por traumas repetidos, sapatos apertados ou condições como artrite. Os sintomas incluem dor, inchaço e sensibilidade na área. Em alguns casos, a pele pode parecer quente ao toque.

O tratamento inclui repouso, aplicação de gelo e anti-inflamatórios. Em alguns casos, o médico pode recomendar a aspiração do líquido da bursa ou injeção de corticoides para aliviar a inflamação.

Micoses (pé de atleta)

As infecções fúngicas, como o pé de atleta, ocorrem quando fungos crescem em ambientes quentes e úmidos, como entre os dedos. Os sintomas incluem coceira, vermelhidão, descamação da pele e, em alguns casos, bolhas que podem causar dor e desconforto.

O tratamento envolve o uso de antifúngicos tópicos ou orais, dependendo da gravidade da infecção. Manter os pés secos e limpos é essencial para prevenir seu reaparecimento.

Artrite

Pode afetar qualquer articulação do corpo, incluindo as articulações entre os dedos dos pés. Existem vários tipos de artrite que podem causar dor nos pés, sendo os mais comuns a osteoartrite e a artrite reumatoide. A dor da artrite nos dedos dos pés geralmente é acompanhada de rigidez, inchaço e, em alguns casos, deformidade articular.

O tratamento pode incluir anti-inflamatórios, fisioterapia, uso de órteses e, em casos graves, cirurgia para reparar ou substituir as articulações afetadas.

Diagnóstico

Geralmente começa com a avaliação clínica detalhada. O ortopedista pergunta sobre histórico de dor, sintomas associados, tipo de calçado utilizado e atividades físicas praticadas. Além disso, podem ser necessários exames de imagem, como radiografias, ultrassonografias ou ressonância magnética, para avaliar possíveis lesões ósseas, alterações nos tecidos moles ou presença de neuromas e outras anormalidades.

Quer mais dicas sobre esse assunto? Acesse: www.tiagobaumfeld.com.br ou siga @tiagobaumfeld.