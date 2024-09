Mesmo com a volta gradual aos treinos, é importante continuar focando na recuperação. Mantenha a alimentação saudável, hidrate-se adequadamente e preste atenção aos sinais do corpo





Na semana passada, falei aqui das dificuldades no final de um ciclo de maratona e hoje vou falar um pouco sobre o que fazer para cuidar do corpo após esse período de grande esforço. Completar os 42,195 km exige meses de preparação física e mental, além de um grande esforço no dia da prova. Contudo, a corrida não termina na linha de chegada. O período pós-maratona é uma fase crucial, pois o corpo, após enfrentar um estresse intenso, precisa de uma recuperação adequada para evitar lesões e fadiga prolongada. Saber como recuperar o corpo de forma eficiente pode ajudar a acelerar o retorno ao treinamento e preservar a saúde a longo prazo.

Imediatamente após a corrida: recuperação ativa e reidratação



Logo após cruzar a linha de chegada, a prioridade deve ser iniciar o processo de recuperação o mais rápido possível.



Recuperação ativa: consiste em manter o corpo em movimento leve para ajudar a dissipar o ácido lático e melhorar a circulação sanguínea. Caminhe por 10 a 15 minutos após terminar a prova para auxiliar na recuperação muscular e na eliminação de resíduos metabólicos.



Reidratação: para evitar a desidratação, é crucial começar a reidratação imediatamente após a prova. A água é fundamental, mas bebidas isotônicas com eletrólitos também são importantes, pois ajudam a repor o sódio, o potássio e outros minerais que foram eliminados.



Reabastecimento nutricional: consumir alimentos ricos em carboidratos e proteínas nas duas horas após a prova é essencial para repor o glicogênio muscular e promover a reparação tecidual.



Primeiras 24 horas: descanso, alongamento e compressão



São um período delicado, durante o qual o corpo começa a se recuperar dos danos musculares e do estresse acumulado durante a corrida. Nesse período, o foco deve ser no:



Descanso: o sono é um dos principais aliados na recuperação pós-maratona, pois é durante o sono que os músculos se regeneram e que o corpo recupera energia.



Alongamentos suaves: eles podem ajudar a reduzir a rigidez muscular e melhorar a flexibilidade.



Compressão: o uso de roupas de compressão, como meias e calças, pode ajudar na recuperação ao promover o retorno venoso e reduzir o inchaço nas pernas.



Primeira semana: recuperação ativa e nutrição balanceada



É um período em que o corpo continua a se recuperar dos danos musculares e das microlesões sofridas durante a corrida. Nessa fase, a recuperação ativa, a nutrição adequada e a manutenção de um estilo de vida saudável são essenciais.



Recuperação ativa e exercícios de baixo impacto: caminhadas leves, ciclismo, natação ou yoga são benéficos para melhorar a circulação, aliviar a rigidez muscular e manter o corpo em movimento sem causar mais estresse nos músculos e articulações.



Nutrição balanceada: manter uma dieta rica em nutrientes durante a primeira semana é vital para ajudar o corpo a se recuperar completamente. Alimentos ricos em ômega-3, como peixes gordurosos (salmão, sardinha), sementes de chia e nozes, podem ajudar a reduzir a inflamação. Alimentos ricos em antioxidantes, como frutas vermelhas, vegetais de folhas verdes e nozes, também são recomendados para combater o estresse oxidativo.



Massagem e liberação miofascial: uma massagem leve pode ajudar a reduzir a tensão muscular e aliviar dores. A liberação miofascial, usando um rolo de espuma ou bolas de massagem, é outra técnica eficaz para aliviar a rigidez e a dor muscular. Segunda semana: retorno gradual aos treinos



A partir da segunda semana após a maratona, a maioria dos corredores já estará se sentindo melhor, com menos dores e mais energia. No entanto, o retorno à rotina de treinos deve ser feito de forma gradual e controlada para evitar lesões e sobrecarga.



Corridas leves e treinos de baixo impacto: na segunda semana, os corredores podem começar a introduzir corridas leves, mantendo o ritmo moderado e as distâncias curtas. O objetivo é reintroduzir o corpo ao movimento de corrida sem causar um novo estresse. Exercícios de baixo impacto, como natação e ciclismo, continuam sendo boas alternativas para manter o condicionamento aeróbico sem colocar muita pressão nas articulações.



Atenção à recuperação contínua: mesmo com a volta gradual aos treinos, é importante continuar focando na recuperação. Mantenha a alimentação saudável, hidrate-se adequadamente e preste atenção aos sinais do corpo. Se houver dor ou desconforto excessivo, reduza a intensidade dos treinos e dê ao corpo mais tempo para se recuperar.



Quer mais dicas sobre esse assunto? Acesse: www.tiagobaumfeld.com.br ou siga @tiagobaumfeld