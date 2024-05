Encarar uma cirurgia de prótese de quadril, joelho ou tornozelo é enfrentar desafios físicos e emocionais significativos. A recuperação após esses procedimentos cirúrgicos frequentemente envolve a reintrodução gradual de atividades físicas, buscando restaurar não apenas a mobilidade, mas também a qualidade de vida. Nesse fim de semana, vou dar uma aula exatamente sobre esse tema no 21º Congresso Brasileiro de Cirurgia do Tornozelo e Pé e vou compartilhar aqui a importância das atividades físicas após a implantação de próteses nessas articulações essenciais, bem como estratégias para abordar essa fase crucial da recuperação.

A recuperação Quando uma prótese é implantada no quadril, joelho ou tornozelo, os pacientes muitas vezes enfrentam um período prolongado de reabilitação. A dor, a rigidez e a limitação da mobilidade podem tornar a retomada das atividades físicas uma tarefa assustadora. No entanto, é crucial entender que o movimento é essencial para uma recuperação eficaz e para evitar complicações a longo prazo, como atrofia muscular e rigidez articular.

Benefícios da atividade física

- Fortalecimento muscular: o fortalecimento dos músculos ao redor da articulação implantada é fundamental para estabilizá-la e prevenir lesões futuras. Exercícios de resistência e fortalecimento são essenciais nesse processo

- Melhoria da amplitude de movimento: o movimento regular ajuda a prevenir a rigidez articular e a melhorar a amplitude de movimento da articulação implantada, permitindo uma maior liberdade de movimento.

- Equilíbrio do peso corporal: atividades físicas que envolvem o suporte do peso corporal, como caminhada e natação, ajudam a fortalecer os ossos e a prevenir a perda óssea, especialmente importante após uma prótese de quadril, joelho ou tornozelo.

- Controle do peso: o exercício regular é essencial para o controle do peso, o que reduz a pressão sobre a articulação implantada, prolongando sua vida útil e reduzindo o risco de complicações.

- Saúde mental e bem-estar: a prática regular de atividades físicas promove a liberação de endorfinas, neurotransmissores responsáveis pela sensação de bem-estar, ajudando a combater a depressão e a ansiedade comuns durante a recuperação.

Abordagem progressiva e individualizada

A reintrodução das atividades físicas após a implantação de uma prótese requer uma abordagem cuidadosa e personalizada, levando em consideração as necessidades e limitações individuais de cada paciente

- Consulta médica: antes de iniciar qualquer programa de exercícios, é fundamental obter a aprovação do médico responsável pelo acompanhamento pós-operatório. Ele pode oferecer orientação específica com base no tipo de prótese e da sua condição específica.

- Reabilitação supervisionada: muitos pacientes são encaminhados a programas de reabilitação física especializados, onde recebem orientação e supervisão de fisioterapeutas e profissionais de saúde qualificados

- Exercícios de baixo impacto: no início da recuperação, é recomendável focar em exercícios de baixo impacto, como caminhada leve, ciclismo estacionário e natação, para promover a mobilidade sem sobrecarregar a articulação implantada

- Progressão Gradual: À medida que a recuperação avança e a força e a estabilidade melhoram, é possível introduzir gradualmente exercícios mais desafiadores, como treinamento de resistência e exercícios de equilíbrio e propriocepção

- Atenção aos sinais do corpo: é importante estar atento aos sinais do corpo durante o exercício. Dor persistente, inchaço excessivo ou qualquer desconforto anormal deve ser relatado imediatamente ao médico ou fisioterapeuta responsável.

A prática de atividades físicas após a implantação de uma prótese de quadril, joelho ou tornozelo é essencial para uma recuperação completa e para a melhoria da qualidade de vida. Com uma abordagem gradual, supervisionada e individualizada, é possível superar os desafios físicos e emocionais associados à recuperação pós-cirúrgica, permitindo que os pacientes retomem suas atividades diárias com confiança e independência. É importante lembrar que a Ortopedia é a ciência do movimento e não da imobilização e que abandonar uma atividade física de preferência nunca deve ser uma opção a se seguir sem contraindicação formal.