Para quem é apaixonado por atividade física, quanto mais vigorosos e constantes forem os treinos, melhores serão os resultados. Acreditando nisso, tanto atletas profissionais, que precisam sempre melhorar a performance, quanto atletas amadores, que desejam vencer seus próprios limites, podem cair em uma armadilha e acabar não priorizando um ponto muito importante para qualquer praticante de esportes: o tempo de descanso.



Segundo Bruno Canizares, ortopedista e traumatologista do esporte, não estabelecer um tempo adequado para a recuperação do corpo entre um treino e outro pode gerar uma síndrome conhecida como overtraining, que, aliada a uma alimentação desequilibrada e a uma rotina desgastante, é capaz de gerar sintomas físicos, emocionais e até mentais no esportista. “O que acontece na Síndrome de Overtraining é que o corpo gasta toda a sua reserva de energia para cumprir uma rotina exaustiva de esforço, mas não tem tempo suficiente para recuperar essa energia porque já precisa se desgastar novamente. É como se você usasse um carro que não vai ao mecânico para trocar ou repor o óleo do motor. Ele vai continuar funcionando por um tempo, porém depois vai começar a dar problemas até que não consiga mais sair do lugar”, comparou.



Se os atletas que praticam treinos desgastantes estão buscando maior resistência e melhor desempenho em suas atividades esportivas, o overtraining prova que o resultado alcançado sem o descanso adequado é exatamente o oposto. Entre os sintomas estão: fadiga constante, queda no desempenho, dores musculares persistentes, queda na imunidade com vulnerabilidade para infecções e lesões, irritabilidade, insônia e até sintomas mentais, como depressão.



“Além dos treinos longos, intensos e frequentes, uma alimentação inadequada e o estresse acumulado do dia a dia são fatores que aumentam ainda mais as chances de o paciente ter um overtraining. Sem uma alimentação rica em nutrientes e com as calorias necessárias, o organismo não é capaz de realizar diversas funções celulares essenciais. Tudo isso, somado às altas taxas do hormônio do estresse, deixa o paciente debilitado.”



Quando o atleta é diagnosticado com overtraining, em geral, o tratamento inclui a redução extrema do tempo e da carga de treino ou, até mesmo, a interrupção de qualquer prática esportiva, dependendo da gravidade do caso. Outras recomendações são noites de sono saudáveis, acompanhamento nutricional e reposição de vitaminas e minerais. Após a liberação médica, o paciente pode voltar às atividades físicas, desde que tenha o acompanhamento profissional de um educador físico e de um fisioterapeuta, dependendo da indicação.

