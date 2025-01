O início do ano é tradicionalmente marcado por metas de saúde, como a prática de exercícios físicos e adoção de dietas. Contudo, para que esses objetivos contribuam verdadeiramente para o bem-estar, é essencial entender como as atividades físicas impactam a saúde do coração e quais cuidados devem ser tomados, especialmente por quem possui doenças cardíacas.



De acordo com o cardiologista Raphael Boesche Guimaraes, os exercícios físicos são fundamentais para a saúde do coração, pois fortalecem o sistema cardiovascular, porém importante não sobrecarregar o organismo. Elas ajudam a melhorar a circulação, reduzir a pressão arterial e controlar os níveis de colesterol", explica.



Dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) mostram que a prática regular de exercícios pode reduzir em até 50% o risco de desenvolver doenças cardíacas.

No entanto, para pessoas com condições preexistentes, como hipertensão ou insuficiência cardíaca, o acompanhamento médico é indispensável. “Antes de iniciar qualquer rotina de exercícios, é essencial realizar uma avaliação cardiológica. Isso permite identificar limitações e prescrever uma intensidade adequada para cada paciente”, orienta Dr. Raphael.



Outro ponto destacado pelo especialista é a importância de evitar exageros, algo comum no início do ano, quando muitas pessoas buscam resultados rápidos. “Excessos podem levar a arritmias, fadiga extrema e, em casos graves, até eventos cardíacos. O ideal é começar devagar, com exercícios de intensidade moderada, e aumentar gradualmente, sempre respeitando os limites do corpo”, completa.





Além dos benefícios físicos, o exercício também tem impactos positivos na saúde mental, ajudando a reduzir os níveis de estresse e ansiedade, fatores que também afetam diretamente o coração. Para quem deseja iniciar 2025 com mais saúde e segurança, Dr. Raphael recomenda o equilíbrio: aliar a prática regular de atividades físicas a uma alimentação balanceada e consultas médicas regulares. "Com planejamento e cuidado, a prática de exercícios pode ser uma aliada poderosa para fortalecer o coração e melhorar a qualidade de vida, promovendo um ano novo mais saudável e ativo."