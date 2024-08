Com a chegada das Olimpíadas, a nutrologia e a medicina esportiva se tornam essenciais na preparação dos atletas de alta performance. Essas áreas oferecem suporte específico para melhorar o desempenho e garantir a saúde durante o período competitivo. No entanto, o cuidado não se restringe apenas aos atletas em destaque, mas aos interessados e iniciantes nas práticas de alto rendimento.

A base de qualquer programa de treinamento inclui diversos fatores como alimentação, condicionamento físico, técnica esportiva e estratégia mental, adaptados às necessidades específicas de cada atleta e modalidade.

Thiago Viana médico do esporte e nutrólogo nutrição explica que a nutrição desempenha um papel extremamente funcional, como por exemplo, com as dietas balanceadas que fornecem calorias adequadas para o treinamento e competição. “É fundamental para otimizar o desempenho. Isso pode incluir carboidratos para energia, proteínas para recuperação muscular e gorduras saudáveis”, destaca.

Ainda sobre a alimentação, o médico do esporte afirma que não há uma regra única sobre o que um atleta deve comer para treinar, mas sim diretrizes gerais adaptadas às exigências específicas de cada modalidade esportiva e às necessidades individuais do atleta. “Isso explica por que os cardápios podem variar amplamente entre diferentes esportes e atletas, refletindo a complexidade e a individualidade na nutrição esportiva. Tem ainda os suplentes que podem ser usados para preencher lacunas na dieta”, complementa.

A partir destes aspectos, a nutricionista clínica Thays Pomini, pós-graduada em Nutrição Esportiva, elaborou uma tabela de erros nutricionais, com exemplos e soluções, aos candidatos a serem esportistas de alta performance e, com sorte, participar de alguns Jogos Olímpicos no futuro.



Erro 1. Consumo insuficiente de calorias

Descrição: importância de ingerir calorias suficientes para suportar o nível de treinamento

Exemplo: casos de atletas que enfrentaram perda de massa muscular e energia por consumo calórico inadequado

Soluções: calcular as necessidades calóricas com base no nível de atividade e consultar um nutricionista



Erro 2. Falta de macronutrientes equilibrados

Descrição: necessidade de equilibrar carboidratos, proteínas e gorduras na dieta

Exemplo: atletas com baixo desempenho por dietas excessivamente restritivas em um macronutriente

Soluções: planejar refeições que incluam uma proporção balanceada de macronutrientes e ajustar conforme o tipo de treinamento



Erro 3. Ingestão inadequada de micronutrientes

Descrição: relevância de vitaminas e minerais para a saúde e o desempenho

Exemplo: deficiências nutricionais que levaram a queda de performance como, por exemplo, anemia por falta de ferro

Soluções: incluir uma variedade de frutas, vegetais, grãos integrais e suplementos quando necessário

Erro 4. Desidratação

Descrição: o impacto negativo da desidratação no desempenho físico

Exemplo: casos de cãibras e fadiga por falta de hidratação adequada

Soluções: monitorar a ingestão de líquidos, usar bebidas isotônicas durante treinos intensos e ajustar a hidratação conforme o clima



Erro 5: Restrições extremas