O Pilates se sobressai não apenas como uma prática eficaz para o condicionamento físico, mas também como uma poderosa ferramenta para o fortalecimento mental. Atletas brasileiros de diversas modalidades esportivas têm relatado melhorias em seus desempenhos graças à prática.





Embora muitos busquem o Pilates por recomendação médica, já que profissionais da saúde têm indicado a atividade como um complemento terapêutico, é acessível ao público em geral, sem necessariamente precisar de um encaminhamento médico.





"O método, que envolve alongamentos e movimentos de força e resistência, ganhou popularidade principalmente por sua eficácia no tratamento de desvios posturais e na redução de dores na coluna", afirma a profissional de educação física do Centro de Estudos e Pesquisas “Dr. João Amorim” (CEJAM), Luana de Oliveira Candido.





O Pilates pode ser realizado com o uso de aparelhos ou com o peso do próprio corpo. "Apesar disso, é um equívoco considerá-lo uma prática de baixa intensidade ou voltada apenas para pessoas menos condicionadas”, explica a especialista.





Luana ressalta que ele pode beneficiar indivíduos de todas as idades e condições físicas, sendo particularmente eficaz para aqueles que buscam reorganização postural, aumento de força e mobilidade articular.





Para obter resultados significativos, é aconselhável manter uma frequência regular. Para indivíduos sedentários, a recomendação é de pelo menos três sessões semanais. Já para aqueles que realizam outras atividades físicas, duas sessões por semana podem ser suficientes para complementar o treino principal.





"O Pilates ajuda na prevenção de lesões, aumenta a mobilidade e melhora a performance ao ampliar a consciência corporal e respiratória. É útil, ainda, para potencializar esportes de resistência, como maratonas e Triathlon, e atividades que exigem agilidade e manipulação de objetos, como esportes coletivos com bola, skate e surf”, reforça Luana.





Os benefícios são inúmeros, entre os principais consciência corporal, equilíbrio e fortalecimento do núcleo central do corpo (Core), composto por músculos que ficam ao redor do tronco. Esses três elementos combinados melhoram a coordenação motora, consciência respiratória, postura e dores pelo corpo.





No aspecto psicológico, o Pilates ajuda na redução do estresse, melhora a qualidade do sono e impulsiona o aumento da autoestima.





Posso fazer em casa?





Apesar de ser totalmente possível realizar o Pilates em casa, existem algumas ressalvas. Para que seja seguro, é fundamental que o praticante já tenha experiência na modalidade e uma consciência corporal bem desenvolvida. Isso garante não apenas a sua segurança durante os exercícios, mas também a correta sequência dos movimentos.





"Os exercícios mais indicados para serem realizados nesse ambiente são aqueles com os quais o praticante já está familiarizado e se sente seguro. A experiência prévia auxilia na manutenção da postura correta e na percepção de possíveis desajustes durante a atividade", explica a especialista.





Luana sugere que novos movimentos ou atividades mais complexas devem ser reservados para quando houver a supervisão de um profissional.