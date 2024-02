Unir passos de ballet clássico com exercícios desenvolvidos por Joseph Pilates, na década de 1920, são os principais objetivos do ballet Pilates. Segundo a bailarina e instrutora de ballet Pilates Karen Arcie, o método traz diversos benefícios para o corpo e para a mente. “Durante as aulas, além do gasto calórico, é possível ganhar força, definição muscular, resistência, equilíbrio, flexibilidade e bem-estar físico e emocional”, destaca a profissional, que trabalha na Gym Club Floripa, em Florianópolis.

Desenvolvido por Audrea Lara, o método começou a ganhar destaque no Brasil e na América Latina a partir de 2009. Nestes 15 anos, mais de mil profissionais de áreas como educação física, fisioterapia, dança e que atuam com Pilates e Yoga foram certificados para trabalhar com a modalidade. “Descobri a modalidade através de uma amiga e o que me motivou a ser instrutora foi a minha afinidade com a proposta apresentada, pois além de seguro e eficaz, é inovador”, conta Karen, que atua desde 2018 com a modalidade.

Modalidade democrática

Karen salienta que os programas de treinamento do ballet Pilates proporcionam maior qualidade de vida, longevidade, força, agilidade e boa postura corporal. “Além de promover a saúde de forma prazerosa, a modalidade é super democrática, pois pode ser praticada por mulheres e homens a partir de 12 anos, e não é necessário ter feito ballet antes para conseguir acompanhar”, compartilha.

Durante a aula, que é intensa e animada pelo ritmo musical, são realizados exercícios na barra de balé e com acessórios variados como halteres, colchonete, faixas elásticas, yoga strap e bola. “Muita gente começou a praticar o ballet Pilates e não parou mais. Afinal, os benefícios são excelentes e melhoram muitos aspectos do corpo e da mente”, completa Karen.

A servidora pública Alessandra Pontremolez conta que faz ballet Pilates desde que a modalidade começou a ser oferecida na Gym. “Decidi fazer porque é uma atividade completa que usa bastante a parte de resistência muscular, consciência corporal e postura”, diz.

Para Alessandra, além da música, outro ponto de destaque durante as aulas é o resgate emocional e cheio de memórias que trazem. “Muitas mulheres, assim como eu, fizeram balé quando criança, então a gente está com aquela lembrança ali. Quem não fez até comenta que esse era um desejo de quando era pequena e quem fez diz que agora está retornando.”