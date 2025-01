O Janeiro Branco foi criado em 2014, e é um movimento dedicado a conscientizar a sociedade sobre a importância da saúde mental. No Brasil, as questões relacionadas ao cuidado psicológico são cada vez mais urgentes. De acordo com uma pesquisa divulgada em 2024 pelo Instituto Cactus, em parceria com a AtlasIntel, 55,8% das pessoas nessas condições não buscaram ajuda profissional. Esses números reforçam a necessidade de ampliar a discussão sobre estratégias que possam complementar ou prevenir problemas emocionais.







Apesar disso, um levantamento realizado pela Datafolha para a Fundação Itaú em 2023 mostrou que apenas 17,5% das pessoas recorrem aos exercícios físicos como parte do cuidado com a saúde mental. Embora a prática regular seja reconhecida como uma ferramenta eficaz para reduzir o estresse, aliviar sintomas de ansiedade e depressão, e promover o equilíbrio emocional, muitos buscam alternativas de tratamento.

Nesse sentido, especialistas destacam que a prática de atividades físicas vai além da estética e do condicionamento físico - são importantes para a saúde integral. "Os exercícios liberam hormônios como endorfina e serotonina, responsáveis por gerar sensações de bem-estar e felicidade, além de reduzirem o cortisol, conhecido como o hormônio do estresse. É uma forma acessível e comprovada de cuidar da saúde mental e promover uma rotina mais equilibrada", afirma o CEO da academia Les Cinq Gym, Rodrigo Sangion.





Movimento e equilíbrio emocional





A ciência já demonstrou que os exercícios físicos desempenham um papel importante no tratamento de transtornos mentais, como ansiedade e depressão. Práticas regulares ajudam a melhorar a qualidade do sono, aumentam a autoconfiança e criam um ciclo positivo de cuidado com o corpo e a mente.

"Não é necessário começar com grandes esforços. Pequenos passos, como caminhar regularmente ou experimentar atividades que tragam prazer, são suficientes para iniciar uma mudança. O importante é encontrar algo que faça sentido para você e tornar isso parte do seu dia a dia", explica Rodrigo Sangion. Ele ressalta que a prática não precisa ser complexa: alongamentos, caminhadas e até mesmo atividades leves em casa podem trazer benefícios significativos.







"Cuidar da saúde mental vai além de terapia ou medicação. É fundamental adotar ações que conectem corpo e mente, e o exercício físico é uma ferramenta poderosa e, muitas vezes, subestimada nesse processo", enfatiza.







O profissional recomenda que cada pessoa inicie no seu próprio ritmo, estabelecendo metas realistas e priorizando atividades que tragam prazer. "O mais importante é dar o primeiro passo. Cada pequena ação conta na construção de uma rotina mais equilibrada, e os benefícios vão além do físico".