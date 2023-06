Cuidados com o sistema vascular no inverno

683

(foto: Freepik)

Também conhecido como sistema circulatório ou sistema cardiovascular, o sistema vascular é uma rede complexa de vasos sanguíneos que transporta o sangue pelo corpo, tanto humano quanto de outros animais vertebrados. Exerce um papel vital no fornecimento de oxigênio, nutrientes e outros compostos essenciais às células, além de remover resíduos metabólicos e dióxido de carbono.A exposição do corpo a determinadas temperaturas influencia diretamente no aumento dos casos de internações por doenças cardiovaculares, de acordo com o cardiologista e diretor médico assistencial do São Cristóvão Saúde, Fernando Barreto. "No inverno , segundo a American Heart Association (AHA), há um crescimento de até 25% destas patologias, entre elas insuficiência cardíaca infarto agudo do miocárdio e certos tipos de arritmia ", explica o especialista.Para compensar a perda de calor, há um mecanismo na natureza chamado homeostase, que é a manutenção do equilíbrio interno. "Dentre estes mecanismos, há uma constrição dos vasos do corpo (vasoconstrição), o que faz com que nosso sangue encontre maior resistência para circular, aumentando a pressão arterial e a possibilidade (em pessoas com doenças cardíacas prévias conhecidas ou não) de eventos cardiovasculares, dos mais leves aos mais graves, como angina, infarto, arritmia, AVC ou morte súbita", complementa o cardiologista.No inverno, ocorre uma diminuião no índice de chuvas e há aumento da poluição do ar, com acúmulo de monóxido de carbono, dióxido de nitrogênio e dióxido de enxofre, o que sobrecarrega os pulmões e diminui a oxigenação do sangue. "Por consequência, o coração fica sobrecarregado a suprir esta deficiência, podendo levar ao risco cardíaco", explica Fernando Barreto. A relação, porém, é direta com a temperatura do meio ambiente, e não sobre a região topográfica no globo terrestre. "De qualque forma, no Brasil, um levantamento realizado pelo Hospital Albert Einstein mostrou que, entre os meses de junho e agosto, as internações hospitalares na cidade de São Paulo por insuficiência cardíaca e infarto chegam a ser 30% maiores do que no verão", salienta.Para minimizar os riscos de eventos cardiovasculares, o especialista recomenda aquecer o corpo, seja com alimentos e bebidas quentes, como também pelo uso de roupas adequadas, de modo a diminuir a vasoconstrição e aumento da pressão arterial. Segundo o médico, indivíduos com hábitos saudáveis, como os que controlam o peso por meio de dietas, praticam exercícios indicados para idade e condição física, não fumam e não bebem possuem menor chance de manifestar doenças cardiovasculares, tanto no inverno como no verão - mas não estão isentas e totalmente protegidas no inverno."Importante também manter seguimento regular com seu médico, seja ele clínico geral ou cardiologista, fazer exames preventivos periódicos, adotar práticas saudáveis e fazer uso da medicação indicada de forma regular, sem suspender por iniciativa própria e/ou de familiares nenhum medicamento", aponta Fernando Barreto.