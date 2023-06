Peptídeos para lábios: saiba tudo sobre o 'must have' do momento

683

(foto: Freepik)

Estudos ligados ao skincare avançam a todo o momento trazendo novas tendências para o mercado de dermocosméticos. Nesse sentido, uma das grandes apostas de beleza atualmente são os peptídeos para os lábios, que tiveram um aumento de popularidade de mais de 400%, segundo o relatório da Beauty Pie.Conforme a dermatologista Michele Monteiro, a novidade se dá por causa da boa aceitação do produto pelo organismo. "Por ter boa tolerância, não causa irritação local, pode ser usado por qualquer pessoa, em todos os tipos de pele, principalmente na região dos lábios, que é mais sensível", pontua a especialista que é membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).Sabe-se que o colágeno fornece firmeza, estrutura e sustentação à pele. Essa proteína é formada pela junção de vários aminoácidos e os peptídeos são as ligações entre eles. "É como se você pegasse o colágeno e partisse ele em partes menores que podem ser absorvidas pela pele", esclarece a dermatologista.Na boca, o ativo vai conseguir penetrar, reduzir a degradação natural que acontece com o envelhecimento e estimular a produção de colágeno, elastina e outras proteínas que conferem sustentação."A região vai ficar com mais viço, mais estrutura, hidratada, com melhor textura e menos rugas", comenta a especialista, ao sinalizar que há algum tempo os peptídeos já vêm sendo usados em cosméticos no geral e, mais recentemente, para a região dos lábios.Nas prateleiras das farmácias eles aparecem em versões de balms, que promovem a hidratação, e em lip gloss que, além de outros ativos hidratantes e antioxidantes, também contém peptídeos, melhorando ainda mais a qualidade dessa região.Para quem quer embarcar no hit do momento, a médica é categórica ao falar que não é a quantidade que vai melhorar a aparência da região, mas é a continuidade que poderá conferir o resultado do uso dos cosméticos."Assim como produtos direcionados para a pele, é indicado o uso à base de peptídeos duas vezes ao dia nos lábios. Então, você pode lançar mão de manhã e à tarde, ou de manhã e à noite, para que consiga absorver o produto e ter mais benefícios. O ideal é conversar com o seu dermatologista e saber o que é mais indicado para o seu caso", reforça Michele Monteiro.