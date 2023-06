Acretismo placentário: os riscos de hemorragia no momento do parto

683

Em um mundo onde a hemorragia pós-parto é uma das causas de mortalidade materna mais comuns, a falta de informações a respeito do acretismo placentário (foto: Marjon Besteman/Pixabay)





A placenta é um órgão de suma importância para a gestação, pois é responsável, entre outras funções, por transportar nutrientes da mãe para o feto, garantindo o seu desenvolvimento de forma saudável. Não obstante, o processo de placentação pode colocar a vida da gestante e do feto em risco, quando resulta no chamado acretismo placentário, situação associada a graves hemorragias no momento do parto.









O acretismo placentário ocorre quando a placenta adere ao útero de forma incomum, infiltrando em sua musculatura, podendo atingir outros órgãos da pelve feminina. Bruna Pitaluga explica que isso pode ocorrer pela maneira como a placenta se forma a partir dos trofoblastos, células fetais que não fazem parte da formação do embrião, mas são importantíssimas para o seu desenvolvimento.

“Ao se proliferarem nas vilosidades de ancoragem, estas células se fundem formando uma casca que encapsula o saco gestacional e regula o ambiente para que o embrião consiga se desenvolver”, relata. Mas estas células, sublinha a médica obstetra, ao se comunicarem com o ambiente interno para que possam proliferar, modificam sua estrutura, desenvolvendo características invasoras: “São estas características que permitem a estas células se locomoverem em direção às artérias espiraladas para fazer as modificações necessárias para que o processo de placentação ocorra”, explica a obstetra.

Quando vai ocorrer o acretismo

Bruna Pitaluga, médica obstetra, diz que (foto: Tereza Sá/Divulgação) A invasão do miométrio superficial é decorrência normal da modificação dos trofoblastos ocasionada pelas alterações sinalizações decorrentes da comunicação destas células com o ambiente materno. O acretismo placentário só irá ocorrer, destaca a médica, quando estes mecanismos estiverem alterados: "Se o ambiente uterino não for apropriado para que esse processo ocorra, maior será a penetração da placenta no miométrio, o que pode gerar diversos riscos e complicações clínicas".

O acretismo pode acarretar graves hemorragias na hora do parto, principalmente se houver esforços para retirar a placenta. Nesse sentido, conforme a médica obstetra, um acompanhamento médico próximo e um pré-natal atualizado sendo posto em prática, para tornar o ambiente uterino adequado, são imprescindíveis à mitigação de riscos: “O obstetra que possui conhecimento e sabe dos dados de acretismo placentário é capaz de reduzir os riscos pelas condutas tomadas”, afirma Bruna Pitaluga.