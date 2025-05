Trombose e varizes são mais frequentes em idosos: fatores ligados à idade

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

Com o avanço da idade, é comum que o organismo sofra alterações no funcionamento do sistema circulatório. Entre os principais problemas vasculares que afetam a população idosa estão a trombose venosa profunda e as varizes, condições que podem comprometer a qualidade de vida e demandar atenção médica.



De acordo com a cirurgiã vascular pela Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV), Camila Caetano, o envelhecimento provoca mudanças na elasticidade e no funcionamento das veias, além de tornar o fluxo sanguíneo mais lento.

“Esses fatores aumentam o risco de formação de coágulos e de dilatação das veias, especialmente nos membros inferiores. A redução da atividade física, doenças crônicas e o uso prolongado de determinados medicamentos também contribuem para esse cenário”, explica.

Segundo a especialista, a trombose venosa profunda, quando não diagnosticada precocemente, pode evoluir para complicações mais graves, como embolia pulmonar. Já as varizes, apesar de mais comuns e visíveis, também exigem acompanhamento e podem causar sintomas que comprometem a qualidade de vida como dor, inchaço e peso nas pernas.



“O envelhecimento é um dos principais fatores de risco para essas doenças venosas. A prevenção e o diagnóstico precoce são fundamentais para evitar complicações, pois cuidar da saúde vascular é coisa séria e vai além da estética. Essas condições são doenças que podem evoluir para casos mais delicados se negligenciadas”, explica a cirurgiã vascular.





Tratamento pode ser multifatorial





O tratamento pode incluir mudanças no estilo de vida, uso de meias de compressão e, em alguns casos, procedimentos médicos. A avaliação com um profissional especializado é o que define o melhor caminho em cada situação.

