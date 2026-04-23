Peso em alta, pressão também: saiba a relação entre obesidade e hipertensão

Em meio ao avanço da obesidade, uma condição muitas vezes silenciosa ganha força e preocupa especialistas: a hipertensão arterial. Estima-se que entre 26% e 35% da população adulta brasileira conviva com a doença, que é um dos principais fatores de risco para infarto, acidente vascular cerebral (AVC) e insuficiência renal. O alerta ganha força com o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, lembrado neste domingo (26/4).



O cenário reflete um estilo de vida marcado pelo consumo crescente de alimentos ultraprocessados, ricos em sódio, gorduras e açúcares, aliado ao sedentarismo e à predisposição genética. Nos Estados Unidos, por exemplo, cerca de 65% dos adultos apresentam sobrepeso ou obesidade, condição diretamente associada ao aumento da pressão arterial.



Segundo o cirurgião bariátrico José Afonso Sallet, a hipertensão não surge de forma isolada, mas como resultado de múltiplos fatores. “Estamos falando de uma doença multifatorial, que envolve questões ambientais, comportamentais e genéticas. Quando não controlada, pode evoluir para complicações graves, como doença coronariana, insuficiência cardíaca, renal, infarto e AVC”, explica.



A alimentação, nesse contexto, ocupa papel central tanto na prevenção quanto no tratamento. A nutricionista do Instituto Sallet, Ana Beatriz Guiesser, ressalta que pequenas mudanças já são capazes de impactar positivamente os níveis de pressão arterial. “Reduzir o consumo de sal, evitar alimentos ultraprocessados, moderar a ingestão de álcool e manter uma rotina alimentar equilibrada são medidas fundamentais”, explica.

“Mesmo quem ainda não tem diagnóstico de hipertensão pode se beneficiar dessas adaptações como forma de prevenção”, destaca a nutricionista.



Na prática, as escolhas do dia a dia fazem diferença. Observar a lista de ingredientes nos rótulos, priorizar alimentos in natura ou minimamente processados e reduzir o uso de temperos industrializados são estratégias eficazes. A inclusão de alimentos ricos em potássio, como frutas, verduras e legumes, também contribui para o controle da pressão arterial, assim como preferir preparações assadas ou grelhadas em vez de frituras.



Para pacientes com obesidade, a cirurgia bariátrica pode ser aliada no controle da hipertensão, mas está longe de ser uma solução isolada. “A cirurgia é altamente eficaz, mas não é um milagre. O grande desafio está na manutenção dos resultados a longo prazo, o que exige mudança de hábitos e acompanhamento contínuo”, destaca José Afonso.



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O especialista reforça que o sucesso do tratamento depende de uma abordagem integrada. “A prática regular de atividade física, uma alimentação equilibrada e o acompanhamento com uma equipe multiprofissional são essenciais para garantir não apenas a perda de peso, mas a sustentação desses resultados e a melhora global da saúde”, destaca.

