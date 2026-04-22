Cada Coração Importa: os riscos da pressão 12 por 8

Conforme o Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel 2025), apresentado pelo Ministério da Saúde, o diagnóstico de hipertensão arterial em brasileiros com 18 anos ou mais passou de 22,6%, em 2006, para 29,7%, em 2024. O aumento de casos ganha destaque com o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, lembrado neste domingo (26/4).

Para conscientizar a população sobre a condição, o Departamento de Hipertensão Arterial (DHA) da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) realiza a campanha nacional ‘Acerte Sua Pressão!’ em todos os estados brasileiros, levando a aferição de pressão arterial para espaços de grande circulação, como parques, feiras populares, shoppings e praças centrais.

A campanha incrementa as ações da iniciativa permanente “Cada Coração Importa”, da SBC, que visa sensibilizar e mobilizar a população para a importância de preservar a saúde do coração, conscientizando sobre a gravidade de doenças cardiovasculares como a hipertensão.

Para o cardiologista e diretor de relações com os representantes regionais do Departamento de Hipertensão Arterial do Ceará, Augusto Vilela, o avanço da hipertensão no Brasil reforça a importância de ampliar o acesso à informação por meio da campanha. “Nosso objetivo é mostrar que medir a pressão é um gesto simples capaz de salvar vidas. Ao ocuparmos espaços além dos consultórios, levamos um cuidado essencial a todos os brasileiros, destacando sobre a importância do diagnóstico precoce e do tratamento da hipertensão, uma doença silenciosa que pode afetar pessoas de todas as idades”, destaca.

Ao final da ação, os participantes recebem orientação objetiva sobre níveis normais, pressão elevada e a necessidade de acompanhamento médico, quando indicado.

Neste ano, as orientações também irão destacar o que muda diante da nova Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, elaborada pela SBC em conjunto com as sociedades de nefrologia e de hipertensão, lançada em 2025. Entre as principais novidades está a consideração da pressão arterial 12 por 8 como uma indicação de pré-hipertensão. A mudança visa identificar, de forma precoce, pessoas em risco e incentivá-las a intervir na saúde para prevenir o avanço do quadro de hipertensão.

Das telas para a vida real



Na campanha deste ano, o DHA tem como rosto o ator Marcelo Argenta, que interpreta o médico Lauro na novela Êta Mundo Melhor da Rede Globo. “É uma alegria imensa fazer parte de um projeto como esse, que leva informação de qualidade e pode salvar vidas. A hipertensão é silenciosa, mas a prevenção precisa ser falada em voz alta. Se eu puder contribuir para que mais pessoas cuidem da própria saúde, já valeu a pena”, afirma o ator.

Entenda a campanha



A iniciativa conta com a participação de 10 a 30 voluntários, entre médicos e acadêmicos de medicina, além de um representante regional do DHA e, quando

necessário, apoio logístico local. A proposta é levar a aferição correta da pressão arterial ao unir ciência, mobilização nacional e engajamento social por meio de

informação qualificada e acessível à população.

A abordagem começa com uma pergunta que desperta curiosidade e reflexão: “Quanto você acha que está sua pressão agora?” A partir dessa provocação, os

participantes são convidados a comparar seu palpite com o valor real, medido pelos profissionais treinados presentes no local, utilizando aparelhos validados e calibrados e seguindo rigorosamente as boas práticas de aferição, como posição adequada, período de repouso e escolha correta do manguito. A experiência evidencia como a percepção individual nem sempre corresponde à realidade e reforça a importância do monitoramento regular.

Além disso, o “Acerte Sua Pressão!” também chama atenção para um dado importante aos pais: a hipertensão pode surgir desde a infância. A taxa de crianças e adolescentes com pressão alta em todo o mundo quase dobrou entre 2000 e 2020, passando de 3% para mais de 6%, segundo estudo publicado em novembro de 2025 na revista The Lancet Child & Adolescent Health.

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“Em todos os casos, o diagnóstico precoce é fundamental para prevenir complicações graves, como infarto e AVC, além de reduzir óbitos prematuros. O monitoramento regular influencia diretamente na qualidade de vida, hoje e no futuro”, destaca a presidente do DHA, Erika Campana.