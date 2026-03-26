Cardiologista aponta 5 sinais escondidos da pressão alta

Conhecida como uma doença silenciosa, a hipertensão arterial muitas vezes evolui sem sintomas evidentes. Mas o corpo pode dar pequenos alertas que passam despercebidos no dia a dia. Ignorar esses sinais pode atrasar o diagnóstico e aumentar o risco de complicações, como infarto e AVC.

De acordo com o cardiologista Roberto Yano, é importante estar atento a mudanças aparentemente simples. “Existem alguns sinais que ajudam a identificar alterações na pressão, mas que muitos não dão atenção”, afirma.

A seguir, confira cinco indícios que podem estar relacionados à pressão alta:



1. Dor de cabeça frequente, especialmente pela manhã



Dores persistentes na região da nuca ao acordar podem estar associadas a picos de pressão. Apesar de nem toda dor de cabeça ser sinal de hipertensão, episódios repetidos merecem investigação.

2. Tontura ou sensação de desequilíbrio



Episódios de tontura sem causa aparente podem estar ligados a alterações na circulação sanguínea. A pressão elevada pode afetar o fluxo de sangue no cérebro, provocando essa sensação.

3. Zumbido no ouvido



O zumbido constante, principalmente quando associado a outros sintomas, pode ser um alerta. Alterações na pressão sanguínea influenciam a circulação em regiões sensíveis, como o ouvido interno.

4. Visão embaçada ou pontos luminosos



“Mudanças na visão podem ocorrer quando a pressão está elevada, afetando pequenos vasos sanguíneos dos olhos. Em casos mais persistentes, é fundamental procurar avaliação médica”, afirma Roberto.

5. Cansaço excessivo sem motivo claro



A hipertensão pode sobrecarregar o coração, fazendo com que o organismo trabalhe muito mais para bombear o sangue. Isso pode gerar sensação de fadiga, mesmo sem esforço físico intenso.

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De acordo com Roberto, o maior risco da pressão alta é justamente a ausência de sintomas claros. Doenças silenciosas exigem monitoramento. “Muitas pessoas só descobrem que têm hipertensão após uma complicação. Por isso, medir a pressão regularmente é essencial”, alerta.