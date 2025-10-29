Dia Mundial do AVC: Brasil registra um caso a cada 2 minutos

O acidente vascular cerebral (AVC) é uma das condições de saúde mais graves e frequentes no Brasil, representando um grande desafio para o sistema público e para milhares de famílias todos os anos. De acordo com a Sociedade Brasileira de AVC, o país pode registrar entre 232 e 344 mil novos casos anualmente — o equivalente a um caso a cada 1,5 a dois minutos. O Dia Mundial do AVC, lembrado nesta quarta-feira (29/11), alerta para os cuidados com a qualidade de vida do paciente.

A condição é definida pelo Ministério da Saúde como a interrupção ou rompimento dos vasos sanguíneos que levam oxigênio ao cérebro, o que provoca a paralisia da região afetada. A doença acomete mais homens e está entre as principais causas de morte e incapacidade no mundo. Quando o atendimento médico é rápido, aumentam as chances de recuperação total, mas a realidade mostra que muitas pessoas ficam com sequelas que exigem atenção prolongada.

“A procura por assistência profissional tem crescido de forma significativa, especialmente entre idosos que sofreram um AVC. As famílias têm percebido que a recuperação exige cuidado contínuo e especializado”, afirma o geriatra Vitor Hugo de Oliveira, cofundador da rede de cuidadores Acuidar. Essa demanda reflete o entendimento de que o retorno ao dia a dia não acontece apenas com medicação, mas com suporte multidisciplinar e constante.

É nesse contexto que os cuidados após o AVC se tornam determinantes. O processo de reabilitação envolve acompanhamento clínico, terapias específicas e atenção integral para reduzir riscos e promover autonomia. Para que o paciente conquiste mais qualidade de vida, alguns pontos são considerados essenciais, e cada um deles requer orientação adequada.

Mantenha acompanhamento médico rigoroso

O tratamento do paciente que sofreu um AVC não termina com a alta hospitalar. O seguimento contínuo com especialistas é indispensável para ajustar medicações, monitorar fatores de risco como hipertensão e diabetes e avaliar eventuais complicações.

“O comparecimento às consultas e a adesão às prescrições médicas garantem maior proteção contra novos episódios e fortalecem o processo de recuperação”, reforça Vitor Hugo.

Invista em fisioterapia e reabilitação motora

A movimentação controlada e orientada por fisioterapeutas é uma das chaves para devolver autonomia ao paciente. Exercícios de fortalecimento, alongamentos e técnicas específicas ajudam a reduzir rigidez muscular, restaurar a coordenação e melhorar a marcha. Quanto mais cedo a fisioterapia é iniciada, maiores são os ganhos funcionais, reduzindo significativamente as limitações físicas.

“O início precoce da fisioterapia é determinante para prevenir contraturas, evitar a perda de massa muscular e estimular a reorganização neurológica. Esses fatores impactam diretamente na velocidade e na qualidade da recuperação”, explica a fisioterapeuta Jéssica Ramalho, CEO da Acuidar.

Procure por assistência profissional

Contar com um cuidador treinado faz toda a diferença para a segurança e evolução do paciente. “Um cuidador capacitado garante acompanhamento nas atividades básicas, administra corretamente os horários de medicação e contribui para evitar complicações, como quedas e isolamento social”, explica Vitor Hugo. A presença desse profissional oferece tranquilidade à família e permite que o paciente receba estímulos contínuos ao longo do dia.

Estimule a comunicação e o suporte emocional

O AVC pode afetar diretamente a fala, a deglutição e a cognição, comprometendo a interação do paciente com o ambiente. Por isso, a fonoaudiologia atua na recuperação das funções comunicativas e alimentares, enquanto a terapia ocupacional e o acompanhamento psicológico fornecem recursos para enfrentar as limitações emocionais. Estimular a comunicação, valorizar pequenas conquistas e oferecer apoio afetivo são práticas que impactam profundamente na qualidade de vida.

