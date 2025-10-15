4 horas: o tempo que pode mudar o destino de quem sofre um AVC

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Em 4,5h é possível ler aproximadamente 100 páginas de um livro, ir até Tiradentes de carro, a 190 km da capital mineira, ou correr uma maratona de 42 km (dependendo do ritmo). As mesmas horas são capazes de mudar o destino de uma pessoa que apresenta sinais de um acidente vascular cerebral (AVC), ao diminuir os riscos de sequelas.

O AVC é, atualmente, uma das principais causas de morte por doença cardiovascular e uma das principais causas de incapacidade no mundo. Só em 2023, foram mais 110 mil casos de AVC fulminante (fatal), segundo a Central de Informações do Registro Civil. Do diagnóstico ao tratamento e à reabilitação pós-AVC foram alguns dos temas do XV Congresso Brasileiro de AVC, em Florianópolis (SC), realizado entre os dias 9 e 11 de outubro.

O evento antecede o Dia Mundial do AVC, marcado para 29 de outubro, que tem como objetivo conscientizar a população sobre a prevenção, o reconhecimento dos sintomas e a importância do tratamento rápido.

O que acontece em um AVC?

No geral, um acidente vascular cerebral ocorre quando um vaso sanguíneo do cérebro é obstruído ou se rompe, interrompendo a circulação de sangue e oxigênio em determinada região. O resultado é a morte das células cerebrais naquela área afetada. Há dois tipos de AVC:

Isquêmico: representa 85% dos casos. Acontece quando há uma obstrução que atrapalha o fluxo de sangue.

representa 85% dos casos. Acontece quando há uma obstrução que atrapalha o fluxo de sangue. Hemorrágico: é o tipo menos comum e mais grave. Acontece quando há rompimento ou vazamento de uma artéria no cérebro, provocando sangramento, como no caso de um aneurisma.

Além disso, a doença pode ter subtipos em formas leve, moderada ou grave - sendo que, a cada minuto em que um paciente passa por um AVC, estima-se a perda de dois milhões de neurônios, células do sistema nervoso responsáveis por responder a estímulos sensoriais e motores.

“Cada área do cérebro é encarregada de uma função, como, por exemplo, o cerebelo é responsável pelo equilíbrio. Então, se um AVC é muito extenso, muitas células e conexões serão perdidas. Tudo vai depender da localização. Porque se ele é muito grande, eu tenho muito mais sequela do tipo movimento e fala”, explicou Simone Amorim, neurologista infantil e membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil.

Ela ainda destaca que a doença, embora mais presente no envelhecimento, pode ocorrer em qualquer fase da vida: desde o bebê neonatal até o idoso em idade mais avançada. “É mais comum surgir em idade avançada em circunstância dos fatores de risco, que são somatizados, como obesidade, diabetes, controle de estresse etc. Por isso é tão importante fazer atividade física, pois beneficia o corpo e a saúde cerebral.”

Simone enfatiza que a doença, embora mais presente no envelhecimento, pode ocorrer em qualquer fase da vida

Quais são os sinais de alerta?

Segundo Simone, os sintomas de um AVC podem variar e são:

Confusão mental

Dormência ou formigamento no rosto, braço ou perna, especialmente em um lado do corpo

Dificuldade na fala

Visão alterada

Dificuldade para levantar um braço ou abraçar

Problemas ao caminhar

Assimetria facial ao sorrir

Dor de cabeça intensa

“Existem alguns estudos, principalmente na Europa, em que ensinam a reconhecer o AVC nas escolas para as crianças pequenas, porque são elas que ficam em casa com os avós. Reconhecê-lo precocemente é importante”, enfatiza a neurologista infantil.

E, com o envelhecimento populacional, o número de pessoas afetadas tende a aumentar, como destaca Maramelia Miranda, neurologista e presidente da Sociedade Brasileira do AVC. Para ela, a população ainda não reconhece a seriedade da doença e suas sequelas, como no caso de pacientes que esperam a dormência melhorar ou apenas vão dormir. “Teve um sintoma de AVC, você tem que correr para o hospital, tá?”

Para Maramelia, a população ainda não reconhece a seriedade de um AVC e suas sequelas

O caso de Bárbara

É o que Bárbara Erig fez, ou tentou fazer. Em coletiva de imprensa, a cerimonialista catarinense contou que sofreu um AVC hemorrágico subaracnoide Fisher 4, um sangramento no espaço abaixo de uma das camadas que recobrem e protegem o cérebro, geralmente causado por um aneurisma. Seu caso foi o grau mais grave.

“Eu tive uma dor de cabeça súbita, muito, muito forte. Então chamei um vizinho e falei que não estava bem. Tentei ligar para o convênio, mas não conseguia discar. O SAMU não pôde atender o chamado, pois estava acontecendo uma corrida. Eu sei que chegou uma ambulância dos bombeiros e do meu convênio. Porém, ninguém queria me levar, pois falaram que era uma coisa simples, apenas uma dor de cabeça. Foram os meus vizinhos que pressionaram a equipe para me levar”, relembra.

Bárbara sofreu um AVC hemorrágico subaracnoide Fisher 4 - o grau mais grave

Foi no hospital que constataram que ela estava tendo um AVC. Segundo Bárbara, foi o imediatismo que fez com que ela não tivesse sequelas graves do episódio.

Desafio da equidade

Identificar um AVC pela equipe médica e prestar os primeiros socorros no momento certo não é o único desafio. Segundo Maramelia, o cenário trata-se de um grave problema de saúde pública, que ainda requer suportes mais adequados.

A neurologista explica que a trombectomia, método de tratamento que desobstrui e restaura o vaso danificado, ainda não é acessível e integral no Sistema Único de Saúde (SUS). Veja alguns exemplos do cenário:

Funcionam 24 horas/7 dias da semana: 4 centros no interior de São Paulo, Espírito Santo, Paraíba e Rio Grande do Sul.

Horário comercial: São Paulo, Paraná, Bahia e Ceará.

Não fazem ou estão em fase inicial de operação: Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Pernambuco e Paraná.

“Se a pessoa for a mais rica do país e ela estiver na sua fazenda no interior do Mato Grosso do Sul, provavelmente não vai ser tratada corretamente. O que vai fazer a diferença é a rapidez e o acesso à terapia correta para o AVC”, enfatiza.

Complicações pós-AVC

Maramelia Miranda comenta que as complicações podem variar muito e são:

Dificuldade para engolir

Perda de força e equilíbrio

Alterações na fala

Problemas de locomoção

Problemas de memória

A espasticidade é uma das complicações mais comuns após um AVC, afetando até 1 em cada 3 pacientes. Ela pode se manifestar logo após o evento ou surgir até três meses após a alta hospitalar. Os principais sinais são:

Rigidez muscular nos músculos afetados

Movimentos involuntários (espasmos)

Dificuldade para alongar braços ou pernas

Postura alterada, como o cruzamento involuntário das pernas (posição em tesoura)

Deformidade nas articulações

Dor e risco aumentado de quedas

“A espasticidade, essa rigidez muscular, ela causa algumas posturas viciosas. O membro superior tem uma tendência a ficar com o cotovelo dobrado, o ombro aduzido, grudado no corpo, o punho dobrado e os dedos fechados. Quanto mais tempo essa posição fica, menos função eu vou ter nesse membro”, informa o fisiatra Celso Vilella Matos, presidente da Associação Brasileira de Medicina Física e Reabilitação (ABMFR).

Celso destaca a importância da reabilitação contínua e da criação de estratégias que permitam manter o tratamento

Reabilitação pós-AVC

Muitas limitações causadas pelo AVC ainda são vistas como “normais” e, portanto, inalteráveis, o que não corresponde à realidade. Na prática, diversos sintomas podem ser bem atenuados com tratamentos adequados e comprovados cientificamente, permitindo que o paciente recupere sua independência e qualidade de vida.

“Muitas vezes a gente não consegue resolver completamente a sequela da pessoa, de qualquer patologia, mas eu consigo criar estratégias, movimentos diferentes, atitudes diferentes para que ela faça tudo o que fazia antes, mas de uma forma adaptada”, explica o fisiatra.

Hoje, o tratamento indicado pelo Ministério da Saúde é multidisciplinar, incluindo avaliação pelo médico de reabilitação, indicação de fisioterapia motora, terapia ocupacional e, quando necessário, aplicação de medicações diretamente nos músculos, como a toxina botulínica A.

Telemedicina

Ele destaca a importância da reabilitação contínua e da criação de estratégias que permitam manter o tratamento, mesmo quando o paciente mora longe dos grandes centros. Segundo o fisiatra, a reabilitação ideal exige frequência e acompanhamento presencial, mas é possível combinar visitas periódicas com o suporte da telemedicina.

Hoje, alguns centros de referência funcionam como polos regionais: o paciente comparece uma vez por mês, ou a cada dois meses, para avaliação com a equipe multidisciplinar, recebe um plano de exercícios detalhado e retorna ao seu município para dar continuidade ao tratamento.

Quando há dúvidas, as equipes locais entram em contato com o centro de referência por videochamada, garantindo o acompanhamento remoto e a continuidade da reabilitação sem a necessidade de deslocamentos constantes.

Celso também ressalta que o processo envolve toda a família, que deve participar das sessões e reproduzir as orientações em casa. O envolvimento dos cuidadores é essencial para que o tratamento funcione e o paciente recupere funções perdidas com o AVC.

Ele lembra ainda que o impacto do AVC vai muito além do indivíduo. “A doença muda a rotina e a estrutura emocional e financeira da família. É uma guinada brusca na vida de todos, especialmente porque atinge, muitas vezes, pessoas em idade ativa.”

Caminhos pós-AVC

Caminhos Pós-AVC é uma iniciativa da Ipsen, em parceria com sociedades médicas e associações de pacientes, que promove informações e a troca de experiências entre pacientes, familiares, cuidadores e profissionais especializados durante a jornada de reabilitação do paciente que sofreu um AVC.

A plataforma reúne vídeos, textos informativos e ilustrações para guiar o público, sem linguagem técnica.

Mariana Prando, gerente de produtos de Neurociências da Ipsen, destaca que apenas 2% dos pacientes têm acesso à reabilitação, ainda que ela esteja disponível no sistema público e privado. “Ainda há muito que se fazer, tanto entre a comunidade médica quanto entre os pacientes e a equipe multidisciplinar.”

É com essa carência, que o Caminhos Pós-AVC tem por objetivo levar informação de qualidade de uma forma simples. Além disso, esse programa atua em quatro pilares principais:

Educação: em parceria com sociedades médicas, para desenvolver materiais robustos online e físicos, distribuídos nos principais hospitais do país

Conexão: com informações sobre tipos de tratamento e formas de acesso

Visibilidade: com ações de engajamento em congressos e canais digitais

Engajamento: que trabalha diretamente com sociedades e associações de pacientes para maximizar o alcance do programa

Se você sofreu um AVC ou conhece alguém que tenha sofrido, lembre-se: o tratamento é coberto pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Procure uma Unidade Básica de Saúde (UBS).



