Pirulla tem alta após mal-estar; como funciona a reabilitação de um AVC?

O paleontólogo, zoólogo e youtuber Pirulla, de 43 anos, voltou a ser internado em São Paulo, na última terça-feira (2/8), após sentir um mal-estar. Segundo nota publicada na página oficial do Três Elementos, podcast do qual faz parte, o quadro foi estabilizado e os exames iniciais descartaram comprometimentos graves.

Ele recebeu alta já no dia seguinte e segue a recuperação em casa, acompanhado pela família, amigos e equipe médica. Pirulla sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) em maio deste ano e desde então tem se dedicado ao processo de reabilitação. Ele chegou a ficar dois meses internado.

Como funciona a recuperação após um AVC?

Segundo a Sociedade Brasileira de AVC, a reabilitação deve começar idealmente ainda nas primeiras 48 horas após o episódio, caso as condições clínicas do paciente permitam. A recuperação varia de pessoa para pessoa, e é difícil prever o quanto o paciente irá melhorar dos sintomas ou quanto tempo isso levará.

"É normal que a recuperação seja mais rápida nos primeiros meses, e depois diminua o ritmo lentamente, mas é importante não desanimar", aponta a Sociedade.

A recuperação envolve:

Fisioterapia: para recuperar movimentos, força muscular e coordenação motora

Fonoaudiologia: indicada para pacientes que apresentam dificuldades de fala, comunicação ou deglutição

Terapia ocupacional: auxilia na retomada de atividades do dia a dia, como se vestir, cozinhar e dirigir

Psicoterapia e acompanhamento emocional: essenciais para lidar com sintomas como ansiedade, depressão e frustração, comuns após o evento

Medicação: usada para controlar fatores de risco (como hipertensão, colesterol alto e diabetes) e evitar novos episódios

Além do início precoce do processo de recuperação, de acordo com a Sociedade, o sucesso da reabilitação dependerá da gravidade do episódio, fatores emocionais, capacidade de manter as atividades, apoio de amigos e familiares. A recuperação é progressiva e pode levar meses ou até anos, dependendo do quadro clínico.