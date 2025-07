Isolamento social adoece o cérebro, afirma neurologista

O Dia Mundial do Cérebro, lembrado nesta terça-feira (22/7), foi instituído pela Federação Mundial de Neurologia (WFN) em 2014, a fim de promover a conscientização e a defesa dos temas relativos à saúde desse órgão vital. Segundo o neurologista Rodrigo Silveira, do Hospital Icaraí, o cérebro não é um órgão desconectado do corpo. Cuidar do corpo é também cuidar do cérebro.

Como cuidar da saúde do cérebro?

“O básico bem feito já é um excelente exercício diário de promoção à saúde cerebral: ter sono de qualidade, exercitar-se ao menos três horas por semana, ter uma dieta equilibrada e rica em folhas e legumes, expor-se à luz natural e conviver com outras pessoas. O isolamento social adoece o cérebro”, diz.

Segundo o médico, a estimulação cerebral promove o desenvolvimento de novas conexões neurais, diminuindo o risco de doenças neurodegenerativas, como demências. Rodrigo explica que essa estimulação se dá pela promoção da conexão do cérebro com o meio, em diversas frentes, como:

Estímulo auditivo : música

: música Estímulo físico : esportes, instrumentos

: esportes, instrumentos Estímulo na linguagem : novos idiomas, letra de música, estudo formal

: novos idiomas, letra de música, estudo formal Estímulo visual : sair de casa e estar em diferentes ambientes

: sair de casa e estar em diferentes ambientes Técnicas mais específicas: jogos, exercícios e técnicas de reabilitação que estimulem a memória, a atenção, as funções executivas

“Também pode se dar através da neuromodulação, como neurofeedback, estimulação transcraniana de corrente contínua ou estimulação magnética transcraniana”, complementa.

O neurologista lembra também que a alimentação saudável e a prática de exercícios físicos interferem, sim, na saúde do cérebro. “Comer bem e se exercitar são práticas fundamentais para a boa saúde das artérias e veias que irrigam o cérebro, bem como para a redução da inflamação crônica, extremamente danosa às células cerebrais.”

O especialista complementa que, além da própria alimentação, cuidar do intestino também é essencial para a redução de radicais livres, neuroinflamação, redução das doenças autoimunes e maior bem-estar.

