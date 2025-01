Janeiro Branco é uma campanha de conscientização sobre a saúde mental e emocional. Obviamente, psicólogos e psiquiatra são ouvidos como fontes. Mas, você sabia que a o que você come pode interferir na sua saúde mental?



O chamado "cérebro intestinal", ou sistema nervoso entérico, é uma rede complexa de neurônios que regula funções do intestino e mantém uma conexão direta com o cérebro.



Certos alimentos podem prejudicar essa comunicação, afetando a saúde intestinal e o bem-estar mental. Alimentos processados e ricos em açúcares refinados, gorduras trans e aditivos artificiais podem desequilibrar a microbiota intestinal, promovendo inflamação e alterando a função do sistema nervoso entérico.





De acordo com a nutricionista clínica e hospitalar e especialista em Fisiologia e Bioquímica da Nutrição pelo Laboratório IonNutri, Jessica Kozaka, alimentos processados como fast food, salgadinhos e biscoitos, frequentemente contêm altos níveis de açúcares refinados e gorduras trans.

“Esses ingredientes podem alterar a composição das bactérias intestinais, levando a um aumento da inflamação no corpo, o que prejudica a comunicação entre o intestino e o cérebro. Da mesma forma, para pessoas com sensibilidade ao glúten ou doença celíaca, alimentos que contêm trigo, cevada e centeio podem desencadear inflamação intestinal, afetando também a saúde cerebral.”, adverte.



Segundo ela, laticínios também podem ser problemáticos para quem tem intolerância à lactose, causando desconforto gastrointestinal, como inchaço e diarreia, e interferindo na função do sistema nervoso entérico.



“O consumo excessivo de cafeína e álcool também pode irritar o trato digestivo, alterando o equilíbrio da microbiota intestinal e impactando a saúde mental”, alerta a especialista.



Além disso, alimentos ricos em FODMAPs — como cebola, alho, feijão e leite — podem causar distúrbios digestivos, como gases e inchaço, especialmente em pessoas com síndrome do intestino irritável.

Para preservar a saúde do "cérebro intestinal", é essencial adotar uma dieta equilibrada, rica em alimentos naturais, fibras e probióticos.

Alimentos naturais, como frutas, vegetais, legumes e grãos integrais, são ricos em fibras, que ajudam a manter o bom funcionamento do intestino e promovem a digestão saudável e regulam o trânsito intestinal. A fibra alimentar também serve como "alimento" para as boas bactérias do intestino, ajudando a manter o equilíbrio da microbiota.



“Alimentos probióticos, como iogurte natural, kefir, chucrute e kombucha, são fontes de bactérias benéficas que ajudam a fortalecer a flora intestinal e melhorar a comunicação entre o intestino e o cérebro. Essas bactérias benéficas desempenham um papel crucial na modulação da inflamação intestinal e na produção de neurotransmissores essenciais para o bem-estar mental, como a serotonina”, conclui a especialista.



Ao priorizar alimentos ricos em fibras e probióticos, é possível promover um intestino saudável e equilibrado, garantindo que o sistema nervoso entérico funcione de maneira ideal e, assim, mantendo a saúde mental e física em harmonia.